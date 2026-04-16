Qué es una sala IMAX, el nuevo espacio que estrenará los cines Palafox en Zaragoza

Los cines Palafox de Zaragoza anunciaron este miércoles que este verano estrenarán una sala IMAX, que será la primera en Aragón después de que se malograra el proyecto que hubo en su día para abrir una pantalla de este tipo en uno de los cachuetes de la Expo. Pero, ¿qué es exactamente una sala IMAX?

IMAX es un sistema de proyección cinematográfica diseñado para ofrecer mayor calidad de imagen y sonido que el cine convencional. Fue desarrollado por la empresa del mismo nombre y para su utilización se necesitan salas específicas adaptadas a este formato. La principal diferencia respecto a otros sistemas es el uso de pantallas más grandes y una mayor resolución de imagen. Originalmente, empleaba película de 70 mm, más ancha que la estándar de 35 mm, lo que permitía mostrar imágenes con más detalle. Actualmente, también utiliza tecnología digital y proyección láser.

"Un hito en nuestra historia reciente"

Las pantallas IMAX son de gran tamaño y están diseñadas para ocupar una mayor parte del campo visual del espectador. Esto hace que la imagen resulte más envolvente. Además, algunas películas se filman con cámaras especiales, lo que permite mostrar más contenido en pantalla en comparación con el formato tradicional. El sonido también está optimizado. Cada sala cuenta con un sistema de audio calibrado específicamente para ese espacio, lo que mejora la claridad y la distribución del sonido.

“La llegada de IMAX a los Palafox supone uno de los hitos más importantes en nuestra historia reciente,” afirman desde la dirección de los cines. “Con este proyecto damos un paso más en nuestro compromiso con Zaragoza: traer una experiencia cinematográfica única en el mundo al centro de la ciudad y seguir haciendo del cine algo extraordinario", señalan.