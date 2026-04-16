El Teatro del Mercado presenta 'Corazón', una experiencia de fusión escénica zaragozana y francesa

Una de las esencias más inspiradoras de las artes escénicas, la de los sentimientos que genera el corazón y sus derivaciones en los seres humanos compone el núcleo de la nueva propuesta en el Teatro del Mercado de Zaragoza. Este escenario municipal, desde este jueves 16 de abril, hasta el domingo 19, ofrece 'Corazón', un espectáculo multidisciplinar que combina teatro, música en directo y expresión corporal para ofrecer una reflexión profunda sobre la condición humana a través de la simbología universal de este órgano vital.

Las cuatro funciones, de jueves a sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas, estarán bonifIcadas para esta propuesta escénica que se estructura a través de la hibridación de lenguajes y la emoción como eje central de la experiencia teatral.

'Corazón' plantea un recorrido poético y sensorial en el que este órgano vital se convierte en personaje y metáfora y transita desde el impulso inicial de la vida hasta su desaparición, explorando las contradicciones, pasiones y fragilidades que nos definen como seres humanos. El texto, escrito por Paco Ortega, se apoya en una larga tradición literaria que ha situado el corazón como centro simbólico de las emociones y, en escena, ejerce como un personaje latente a través de la palabra, el movimiento y la música.

Cocreación internacional

El espectáculo nace de la colaboración entre la creadora francesa Françoise Maimone y la compañía zaragozana Teatro del Espejo, en lo que supone la segunda coproducción entre ambas. La dirección escénica corre a cargo de Françoise Maimone, figura clave del teatro europeo con una extensa trayectoria desde finales de los años 70.

El texto y la interpretación son obra de Paco Ortega, actor, autor y director con una amplia carrera vinculada a la escena aragonesa y nacional. Ha dirigido más de una veintena de espectáculos, además de instituciones como el Centro Dramático de Aragón y diversos festivales internacionales.

La música original, interpretada en directo, está compuesta por Gérard Maimone, pianista y compositor francés con más de 90 creaciones para teatro, danza y cine, y una trayectoria que abarca desde el jazz-rock hasta la música escénica contemporánea.

Completa el equipo artístico Isabel Rodríguez, actriz, bailarina y coreógrafa sevillana con una destacada carrera en el ámbito del teatro físico, el flamenco y la danza contemporánea, cuya presencia escénica aporta al montaje una dimensión corporal esencial.

Noticias relacionadas

'Corazón' invita al espectador a escuchar, sentir y dejarse llevar por el latido que nos une a todos: una experiencia escénica que convierte lo íntimo en universal y lo físico en emoción compartida.