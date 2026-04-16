La voz de Víctor Manuel se oirá en el Foro Fundación Ibercaja la víspera del Día de Aragón

La espléndida voz y el compromiso del cantante Víctor Manuel con la música y con la sociedad resonará este 22 de abril, a las 19.00 horas, en el Foro Fundación Ibercaja. Lleva sesenta años subiendo a los escenarios y va a seguir haciéndolo. Toda una leyenda de la música, Víctor Manuel se sentará en el Patio de la Infanta Fundación Ibercaja a conversar con el profesor, cineasta y escritor Luis Alegre.

Víctor Manuel San José Sánchez (Mieres, 1947) es un destacado cantautor, productor y figura icónica de la música española. Junto a su esposa, Ana Belén, ha desarrollado una prolífica carrera de más de seis décadas, evolucionando de temas asturianos y de denuncia social a canciones de amor y compromiso.

Comenzó componiendo a los 12 años y se trasladó a Madrid en 1964 para estudiar música. Se consagró a finales de la década de los 60 y principios de los 70 con éxitos como 'El abuelo Vítor', 'La planta 14', 'Asturias', 'Sólo pienso en ti' o 'Soy un corazón tendido al sol'. Reconocido por giras multitudinarias como 'Mucho más que dos' o 'El gusto es nuestro' y álbumes como 'A dónde irán los besos', 'Vivir para cantarlo' o '50 años no es nada'. En 2022, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Su obra es un pilar de la música popular española, caracterizada por un fuerte compromiso político en sus inicios y un estilo poético en etapas posteriores. Sigue siendo un artista activo y comprometido. Ofrece conciertos, participa en proyectos solidarios y alza su voz en defensa de los valores que siempre han guiado su vida y su obra.

Desde el pasado mes de marzo se encuentra en plena gira de su nuevo disco 'Sólo a solas conmigo', que traerá a Zaragoza el 31 de mayo. Ha sido nominado al Goya en esta edición de 2026 por la canción 'Y mientras tanto, canto', candidata a mejor canción original e incluida en la película 'La cena', de Manuel Gómez Pereira.

Frente a él, el polifacético intelectual aragonés, Luis Alegre. Escritor, activista y gestor cultural, cineasta, investigador cinematográfico, periodista y profesor doctor de la Universidad de Zaragoza. Director en Tudela del Festival de Cine Ópera Prima y de la Muestra de Cine Español. Ha codirigido con David Trueba 'La silla de Fernando' (2006), una película-conversación con Fernán-Gómez, y 'Mañana seré feliz' (2026), una película-conversación con Manuel Vicent. Su última publicación, como coordinador, es 'Billy Wilder, anatomía de un genio' (2026).

El Foro Fundación Ibercaja se proyecta como un ciclo destinado a abordar cuestiones de actualidad por parte de personalidades y profesionales destacados en diferentes disciplinas, quienes exponen en el Patio de la Infanta su experiencia y sus reflexiones. Se trata de una nueva propuesta organizada por la entidad y coordinada por la periodista Genoveva Crespo, con el objetivo de acercar el conocimiento y ofrecer conversaciones con rigor y calidad.

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Por sus sesiones ya han pasado Soraya Sáenz de Santamaría, David Trueba, el doctor ingeniero Mateo Valero o Luz Gabás junto a Martínez de Pisón y Manuel Vilas. El acceso es gratuito hasta completar aforo, previa inscripción en la web de la Fundación Ibercaja.