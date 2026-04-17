El Divino Festt presenta su cartel: "Hay un riesgo en hacer algo diferenciador y diferente"

Divino Festt volverá este verano al Santuario de la Virgen de Lagunas en Cariñena y ya ha confirmado su cartel. La presentación de los artistas que llenarán las dos jornadas del festival se ha realizado en un evento acorde con el espíritu del Divino. Con el marco incomparable del paseo de la Ribera, frente a la basílica del Pilar, desde La Fleur De L'Homme ha sido el lugar perfecto para la fusión de música, paisaje, territorio y gastronomía.

La segunda edición del festival llega con una apuesta clara por la música de vanguardia y por un público joven porque, según han señalado desde la empresa organizadora Ocre: "El futuro está en la juventud". Además, el Divino quiere arraigar en el territorio, más allá de la ciudad de Cariñena, y este año van a celebrar el concurso Envero, en las localidades de Alfamén y Longares.

Para el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, es fundamental que "no se quede el proyecto en Cariñena y sea del territorio". También ha invitado a que sea una celebración con "vocación de permanencia", ya que "el festival, como el buen vino, va a ir por añadas, habrá unos mejores y otros peores", pero lo importante es la continuidad.

El local de Le Fleur D'homme durante la presentación del cartel del Divino Fest / Pablo Ibáñez

De hecho, durante la presentación, el edil ha anunciado que para apoyar la iniciativa, este año quieren presentar el Divino Festt a los VIII Premios de Enoturismo, que tendrán lugar en noviembre, dentro de la categoría de Mejor Iniciativa Enoturística.

Ya se conocen todas las piezas del cartel

La publicitación del 'line up' del Divino ha pasado por un original puzle. Dani, miembro de Zaragoza Sonora, ha ido presentando uno a uno a los 18 artistas que este mes de julio estarán en el escenario de Bodegas San Valero.

Cada uno de los artistas estaba representado por un cubo con su nombre y la cara de uno o una de sus fans. De esta manera, se ha cedido el protagonismo al público y se busca la empatía de los seguidores.

Las 20 piezas desvelaban la apuesta de 2026 por la diversidad sonora, la vanguardia y el talento emergente: Hinds, Xavibo, Depresión Sonora, Sónica, Toldos Verdes, Big DDY, Donna, Juicy BAE, Enry K, Ultralágrima, Mercromina Club, Nico, La Carrera, Ivanin y Ksas, Fer AG, Seven Days, Capros y DJ Carlos Pérez.

Entre estos nombres, destacan los aragoneses Carlos Pérez, Seven Days, Fer Ag, La Carrera, Sonica y quienes han estado a cargo de la sesión musical de la presentación, Ivanin y Ksas. Junto a ellos, artistas consagrados internacionalmente como Hinds y Depresión Sonora.

Además de la música de Ivanin y Ksas, el evento ha contado con una propuesta de coctelería de Key Guevara. Un formato con todo tipo de detalles para la puesta de largo de una nueva edición de Divino, que sigue construyendo una identidad propia dentro del panorama cultural a través de una fórmula que va más allá del festival convencional.

Víctor Domínguez, junto a Javier Domeque de Bodegas San Valero y el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz / Pablo Ibáñez

Dentro de esa identidad distinta, se vuelve a recordar que "la botella es la entrada". En este caso, botellas de vino Particular, de bodegas San Valero, y para las 100 primeras entradas el acceso vendrá con una botella de ginebra Vínica. Los icónicos tickets ya están a la venta en la web del festival.

No solo en Cariñena

Divino Festt quiere enraizar en el territorio de tonos ocres que le identifica con la marca organizadora y por eso añade contexto a los dos días en el Santuario de la Virgen. Por un lado, el concurso Envero, y por otro un evento cómico que se entrelaza con la música en esta propuesta.

Como antesala, la primera cita de esta edición será La Divina Comedia, el próximo 21 de junio, una propuesta escénica que trasladará el universo del festival al Teatro Olimpia de Cariñena. En esta ocasión, el humorista Miguel Miguel protagonizará un espectáculo que combinará humor, narrativa y cultura contemporánea, ampliando el lenguaje del festival hacia otros formatos y experiencias.

Asimismo, Envero, que hace referencia al cambio de color de la uva cuando todavía no ha madurado, será la propuesta más participativa del festival y una plataforma orientada al impulso de artistas emergentes. Los participantes compartirán sus propuestas a través de TikTok y los seis más votados pasarán a semifinales. El viernes 17 de julio se celebrará la semifinal en el Escenario Fundación Caja Rural Alfamén y la final tendrá lugar el sábado 18 de julio en el escenario con el mismo nombre en Longares.

La recompensa para el ganador, elegido por el público, estará vinculada con el proyecto Divino y por ello obtendrá un puesto en el cartel oficial de Divino Festt 2027 y un caché de 1.000 euros.

Un festival diferente en un entorno especial

Crear un festival de esta envergadura no es fácil. Menos todavía ubicarlo en mitad de la nada, en las proximidades de la capital comarcal del Campo de Cariñena, en un entorno rural y junto a un santuario más habituado a las romerías populares que a conciertos de música urbana o post punk. Pero de retos así saben en OCRE y su responsable, Víctor Domínguez.

"Hacer festivales en ciudades es como más sencillo, en los pueblos movilizar a la gente es complicado", ha comentado Domínguez, quien valora la primera experiencia del Divino Festt en 2025 de forma muy positiva, ya que "no esperábamos que fuera tan bien, porque es un concepto diferente".

Esta buena recepción les hizo plantearse ampliar el festival a dos días y por un cartel "todavía más joven". Quieren que los jóvenes, "el futuro", se enganchen a este tipo de formatos culturales: "De hecho, por eso han salido en el cartel, son ellos los que protagonizan. El día del evento ellos lo protagonizan y en la imagen tenían que estar también", ha subrayado Domínguez.

"Nosotros creemos que sí que lo vamos a conseguir y vamos a luchar para que sea fácil, pero es verdad que hay un riesgo en hacer algo diferenciador y diferente" Víctor Domínguez — Responsoble de OCRE

Para facilitar el acceso y la movilidad de esos públicos diversos, Víctor Domínguez ha indicado que "vamos a ponerles todas las facilidades: va a haber autobuses; la zona de acampada, que es preciosa, está al lado del recinto; hay área de parking por todas partes y el recinto es muy cómodo". En este sentido, el promotor cultural ha reflexionado sobre las dificultades de crear un producto así: "No hay tantos festivales que apuesten por lo rural, por tanto, imagino que igual es un poco difícil. Nosotros creemos que sí que lo vamos a conseguir y vamos a luchar para que sea fácil, pero es verdad que hay un riesgo en hacer algo diferenciador y diferente".

La energía para seguir más años no les falta y por eso quieren crecer en el territorio y se animan a impulsar más acciones, como Envero. "La estrategia está armada más allá de solo un día, es todo un ciclo, que además tiene que ver con el ciclo de la vid", ha explicado Domínguez, quien cree en el potencial de los jóvenes para fijarse en el territorio con estas iniciativas, que sientan que sus inquietudes culturales tienen cabida en sus pueblos.

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Por otra parte, es importante el compromiso de entidades como el Ayuntamiento de Cariñena encabezado por Sergio Ortiz quien "es un gran impulsor, él cree mucho en la el territorio y en apoyar a las bodegas", según ha alabado Domínguez. Una de las finalidades de abrirse a un público de menor edad también es dinamizar el sector vitivinícola de la zona que precisa "rejuvenecerse".