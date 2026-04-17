El grupo favorito de Pedro Sánchez actúa en Zaragoza: cómo comprar las entradas
Una de las bandas emergentes del momento ofrece un concierto en la capital aragonesa
Cora Yako, una banda mallorquina, sigue consolidándose como una de las bandas de indie rock más destacadas del momento. Prueba de ello es el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha incluido el álbum 'Mil Pequeños Cortes' y su single 'Pesadillas' en su selección de favoritos culturales, compartida tanto en Instagram como en TikTok. A este reconocimiento se suma el 'sold out' que lograron el pasado 27 de marzo en el Teatro Eslava de Madrid, marcando el inicio de su nueva gira.
Publicado el 20 de marzo, 'Mil pequeños cortes' reúne 11 canciones que funcionan como instantáneas emocionales de toda una generación. A lo largo del disco, la banda explora el vértigo de los veintitantos en la ciudad, el amor, la soledad y esa nostalgia que aparece sin previo aviso. Durante este 2026, la banda recorrerá distintas ciudades de España para presentar el disco en directo. De hecho, un día antes de llegar a Zaragoza estará en Barcelona.
Su sonido bebe del indie rock más emocional, con guitarras que no buscan imponerse sino acompañar estados de ánimo. Hay en sus temas una mezcla constante de luz y desgaste: melodías que entran fáciles, pero que arrastran cierta nostalgia, como si cada canción llegara con historia detrás.
Y en ese 'tour' Zaragoza está incluida. De hecho, el concierto se celebrará el próximo 25 de abril en la sala López de la capital aragonesa. Una cita para la que ya están a la venta las entradas a un precio de 16,5 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
- El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
- Enrique Bunbury: 'Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
- El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza