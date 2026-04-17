El grupo favorito de Pedro Sánchez actúa en Zaragoza: cómo comprar las entradas

Cora Yako, una banda mallorquina, sigue consolidándose como una de las bandas de indie rock más destacadas del momento. Prueba de ello es el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha incluido el álbum 'Mil Pequeños Cortes' y su single 'Pesadillas' en su selección de favoritos culturales, compartida tanto en Instagram como en TikTok. A este reconocimiento se suma el 'sold out' que lograron el pasado 27 de marzo en el Teatro Eslava de Madrid, marcando el inicio de su nueva gira.

Pedro Sánchez con la lista de grupos que recomendó en su Tik Tok. / EL PERIÓDICO

Publicado el 20 de marzo, 'Mil pequeños cortes' reúne 11 canciones que funcionan como instantáneas emocionales de toda una generación. A lo largo del disco, la banda explora el vértigo de los veintitantos en la ciudad, el amor, la soledad y esa nostalgia que aparece sin previo aviso. Durante este 2026, la banda recorrerá distintas ciudades de España para presentar el disco en directo. De hecho, un día antes de llegar a Zaragoza estará en Barcelona.

Su sonido bebe del indie rock más emocional, con guitarras que no buscan imponerse sino acompañar estados de ánimo. Hay en sus temas una mezcla constante de luz y desgaste: melodías que entran fáciles, pero que arrastran cierta nostalgia, como si cada canción llegara con historia detrás.

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Y en ese 'tour' Zaragoza está incluida. De hecho, el concierto se celebrará el próximo 25 de abril en la sala López de la capital aragonesa. Una cita para la que ya están a la venta las entradas a un precio de 16,5 euros.