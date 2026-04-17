Los Premios Simón del cine aragonés desvelan sus últimos nominados

Aragón vuelve a proyectarse en la gran pantalla como escenario de referencia con las cuatro producciones nominadas al Premio Simón Turismo de Aragón. En esta edición, optan a esta estatuilla, que valora las producciones que han convertido el territorio en protagonista, las series ‘La Suerte’ y ‘Dime tu nombre’, y los largometrajes ‘La Fiera’ y ‘Sirat’.

La Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés (ACA), junto a Turismo de Aragón, ha dado a conocer este viernes la segunda edición de este galardón, que reconoce a producciones no aragonesas rodadas en la comunidad y que contribuyen a proyectar su patrimonio natural y cultural más allá de sus fronteras.

'La suerte' y 'Dime tu nombre'

Entre las nominadas destaca la serie ‘La suerte’, dirigida por Paco Plaza y Pablo Guerrero, que ha llevado a la pantalla escenarios urbanos y festivos de Zaragoza, como las Fiestas del Pilar, así como paisajes áridos cercanos a la capital, aprovechando la singularidad de enclaves como Las Planas.

En el ámbito televisivo también figura ‘Dime tu nombre’, producción de Prime Video dirigida por Hugo Stuven, que ha encontrado en el desierto de Los Monegros uno de sus principales escenarios. La serie incorpora localizaciones como la Sierra de Jubierre, entre Sariñena y Castejón de Monegros, reforzando la atmósfera inquietante propia del género.

'La fiera' y 'Sirat'

En cuanto a largometrajes, ‘La fiera’, dirigida por Salvador Calvo, recrea hechos reales a través de un rodaje que ha recorrido algunos de los paisajes más espectaculares del Pirineo aragonés. Localizaciones como los Mallos de Riglos, Candanchú o Tramacastilla de Tena han servido de escenario para escenas de vértigo vinculadas a deportes extremos, subrayando la potencia visual del territorio oscense.

Completa la lista ‘Sirat’, del director Oliver Laxe, una de las producciones más reconocidas del panorama reciente. Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025, con dos nominaciones a los Óscar y un amplio recorrido internacional con decenas de premios y nominaciones, la película fue rodada en la provincia de Teruel. Espacios como la Rambla de Barrachina, la Laguna de Tortajada o canteras en los alrededores de Teruel y Villarquemado se convierten en escenarios clave de una historia de fuerte carga simbólica y estética.

En el acto han intervenido Fernando Ledesma, Vicepresidente de las Cortes; María Jesús Gimeno Palacio, directora gerente de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, y María José Moreno, presidenta de la Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés.

María José Moreno ha subrayado también el potencial del turismo cinematográfico como experiencia porque “permite a los espectadores visitar escenarios reales y conectar con las historias y personajes que han disfrutado, generando una relación directa con el territorio”.

La presentación se enmarca en la recta final de la programación previa a los Premios Simón, que incluye diversas actividades dirigidas tanto al sector profesional como al público general.

Entre ellas, un encuentro entre profesionales nominados y un ciclo de mesas redondas dedicadas a la cinefilia, el papel del documental y la importancia de las bandas sonoras como elemento narrativo, que se celebrarán los días 20, 21 y 22 de abril en el Museo del Teatro Romano de Zaragoza a partir de las 19.30 horas.