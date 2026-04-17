Miguel Ángel Lamata (director de 'La ahorcada'): "Leer a Stephen King nos hace mejores porque nos prepara para cosas que tememos que nos puedan suceder"

'La ahorcada', la nueva película del aragonés Miguel Ángel Lamata, llega a los cines el próximo 22 de abril con un reparto de lujo encabezado por Eduardo Noriega y Amaia Salamanca. Lamata desgrana los detalles del filme en una entrevista en la que explica su apuesta por el cine de género.

¿No ha tardado demasiado en rodar una película de género?

Hay gente que me ha dicho que tenía que haber sido mi primera película. Pero si nos acordamos, 'Una de zombis' era una especie de reflexión en clave de farsa sobre el cine de terror y de cómo se hacen las películas cuando no se tiene dinero. Pero el telón de fondo es verdad que era el terror. Pero sí, esta es una película que desde el momento en que descubrí la novela de Mayte Navales, 'La ahorcada', dije esta es una película de terror que de alguna forma va más allá de lo que son los sustos, el clima, la atmósfera, porque habla de nuestros rincones, de cosas que creo que le podrían pasar a cualquiera y de cómo a veces la línea entre la víctima y el verdugo se difumina mucho y se confunden los dos conceptos. Todo esto contado en clave cine de terror y sobre todo reflexionando un poco sobre los amores tóxicos, que creo que es algo de lo que podemos ser víctima cualquiera en cualquier momento.

Decimos que es de terror por encasillarla en un género, pero aborda mucho más.

Es verdad que como dice una escritora que me gusta mucho, se llama Jeanette Winterson, cuando te enamoras de alguien que no te corresponde, por supuesto odias a esa persona porque no te quiere, pero luego también te odias a ti mismo por haberte enamorado de esa persona en primer lugar. Esa frase de alguna forma también resonaba un poco en la cabeza de Mayte Navales a la hora de escribir esta novela. Pero sí, la película habla de lo que pasa cuando tú te sientes enamorado de alguien, no eres correspondido, el orgullo te viene a rescatar, pero también libera una parte tuya que no es bonita. Y luego me gusta contarlo en clave de cine de terror, porque creo que el miedo es algo que nos identifica como seres humanos, pero no sólo como individuos, sino también como sociedad. En la vida real somos un manojo de miedos e inseguridades y no nos gusta nada. Nos hace sentirnos débiles, nos hace sentirnos insignificantes seres humanos, pero en la ficción es divertido. Leer a Stephen King o ver 'La ahorcada' por ejemplo, nos hace mejores porque nos prepara para cosas que tememos que nos puedan suceder, que a lo mejor no tienen nunca por qué llegar.

Amaia Salamanca, Miguel Ángel Lamata y Eduardo Noriega en Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

¿Es la película más Lamata que ninguna?

Mira, yo no sé si es la película más Lamata que ninguna, porque eso a lo mejor se podrá decir dentro de unos años, pero que ahora mismo seguramente sea una de mis experiencias profesionales más agradables y donde he podido investigar más y arriesgar más, es un hecho. Había un anuncio por ahí que decía a veces la sabiduría se esconde en los sitios más absurdos. Decían que el mayor riesgo es no arriesgar. Mucha gente me ha dicho 'eres un director de comedia, ¿te vas a arriesgar a hacer una película de terror sin un maldito chiste?'. Sí, claro que sí. Porque es que precisamente creo que el riesgo es no hacerlo. Se considera que soy un tipo que provoca carcajadas, que me encanta, pero verdaderamente, si uno es fiel a uno mismo, y yo intento hacerlo, el terror fue el género que desde pequeño me enamoró más, tanto como espectador como lector. De verdad que a Edgar Allan Poe lo descubrí muy pronto, a Stephen King también y lo pasaba fatal leyendo estos libros. He hecho esta película también porque quería ser fiel a mí mismo.

No me esperaba encontrarme una Amaia Salamanca como la que ha conseguido en 'La ahorcada'.

Yo pensé en Amaia Salamanca desde el principio para interpretar a la ahorcada, porque creo en lo sobrenatural y ellatiene un talento sobrenatural. Conozco muchas cosas que lleva dentro que todavía el cine, el teatro y la televisión no han explotado. Tengo un reparto de ensueño. Esta es una película que quiere un poco retar, desafiar el espectador. Hay una reinterpretación de su propia esencia y a mí como espectador me gusta mucho eso. Y lo veo en 'La semilla del diablo', en 'El sexto sentido', en 'Al final de la escalera'... Llega un momento en el que el espectador dice pero un momento, yo pensaba que estaba aquí y resulta que la realidad está acá. Meter al espectador ese remolino de ficción me parece muy interesante.

Vuelve a rodar en Aragón.

Las instituciones nos apoyan a tumba abierta, pero ya no es por los apoyos, es que yo soy muy feliz rodando aquí, con mi gente, que a veces se mezcla con técnicos que traemos de Madrid, con actores y actrices de aquí, otros que vienen de otro lado. Se genera además enseguida un caldo de cultivo en el que todo tiene sentido. Pero simplemente algo tan poético, si quieres decir, como el latido que tiene una producción organizada aquí, ya me hace sacar lo mejor de mí como director. mY la función del director, por encima de ninguna otra, es sacar lo mejor de su equipo.

¿Tardaron mucho en encontrar la 'casa maldita'?

La casa, efectivamente, es una película de casa encantada, con sus poltergeist, sus posesiones, su telequinesis, sus entradas y salidas de sueño, sus viajes astrales, sus exorcismos, todo lo que me gusta a mí en el cine de terror. Esta casa la buscamos incansablemente durante bastantes meses. La vimos dos veces y no nos convenció pero nos insistieron y una persona especial nos dijo 'esa casa os necesita a vosotros tanto como vosotros a esa casa'. Y fue lo que pasó. Cuando decidimos que esa era la casa, todo empezó a marchar bien para nosotros, para la casa y para los dueños. Cuando el departamento de arte transformó la casa completamente, empezaron a pasar cosas maravillosas.

¿Cómo cuáles?

Hay una fiesta que es una escena nocturna en el jardín y estábamos preocupados porque Teruel sabemos que tiene un invierno crudo. Yo no quería rodar esa escena con el vaho de los 200 invitados saliendo. No sabíamos qué hacer. Y, de repente, dos días antes, subieron 15 grados la temperatura los tres días de rodaje, rodamos la escena en cuestión y volvieron a caer las temperaturas... Pero, además, los almendros florecieron a destiempo también, con lo cual visualmente la casa fue mucho más bonita y luego se vendió, y, además, el que la compró quería que se quedara así como la dejamos. Son cosas esotéricas, psicomágicas,... pero por eso parece una película en la que también manejas energías, yo creo un poco en esto, energías que se ponen ahora a favor o en contra dependiendo de cómo le aportes tú a ellos.