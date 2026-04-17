Monzón acoge la gala de los Premios de la música aragonesa

Los Premios de la música aragonesacelebran en Monzón su gala anual este sábado a partir de las 19.00 horas en la que parten como favoritos hasta cuatro artistas: Lu Demie, Pedro Botero, Pilar Almalé y Santiago Auserón. Todos ellos tienen hasta tres nominaciones por lo que pueden salir como los grandes triunfadores de la cita de esta noche que llega por primera vez a la ciudad oscense.

Lu Demie está nominada a Mejor portada, producción y solista, mientras que Pedro Botero opta a llevarse los premios de Mejor audiovisual (por 'Las calderas', de Etna N. Romero Villanueva), directo e itinerante a mejor disco del cuarto de siglo (por 'Más sabe el diablo'). Por su parte, Pilar Almalé puede ganar los galardones a Mejor director, producción (por 'Zumo de manzana') y LP ('Zumo de manzana'); y Santiago Auserón el de directo, LP (por 'Nerantzi') y solista.

Las categorías más importantes

En cuanto a las categorías más importantes de los premios, Biella Nuei, El verbo odiado, Kiev cuando nieva y Modelo compiten por ser el mejor grupo y Lu Demie, Pilar Almalé y Auserón se enfrentarán con Rubén Nasville en solista. Para ser considerado el mejor LP los nominados son 'Nerantzi', de Santiago Auserón; 'Recardelino' de Juanjo Bona; 'Tipos de Interés (en directo)' de Tipos de Interés; y 'Zumo de manzana' de Pilar Almalé Quartet; y entre los EP, los elegidos han sido 'DRAMÁTICA', de Lia Callizo; 'Me escupió la lumbre', de La Doloritas; 'Shadows', de The Moorland; y 'Verano Azul', de Slappy Av.