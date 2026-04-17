La música electrónica explora los límites sonoros de la lengua aragonesa con 'Memoria y punyal'
El dúo aragonés Florida & Hermosso estrenará el 5 de junio de 2026 su nuevo disco 'Ababoles', anticipado por el single 'Memoria y Punyal', cantado íntegramente en aragonés
Florida & Hermosso, el dúo aragonés conocido por su mezcla irreverente de electrónica, indie y fiesta sin complejos, estrena 'Memoria y Punyal', el primer adelanto de su nuevo disco 'Ababoles', que verá la luz el 5 de junio de 2026. El single esta disponible desde hoy mismo junto a su videoclip en todas las plataformas digitales.
Lo más destacado de 'Memoria y Punyal' es que está cantado íntegramente en aragonés. La propuesta no mira hacia atrás desde la nostalgia, sino hacia adelante desde el deseo de compartir y hacer presente una lengua que sigue teniendo mucho que decir. El aragonés aparece aquí como una herramienta viva, capaz de habitar la música actual, de sonar en lo cotidiano y de abrirse a nuevas formas de expresión.
Frases como “Yo soi d’ista terra, la brava y tenaz / la cara reseca d’o cierzo y d’a sal” se integran con naturalidad en un tema contemporáneo, demostrando que el aragonés no es solo herencia, sino también posibilidad, sin traducciones ni adaptaciones al castellano. No se trata de un ejercicio folclórico ni de un capricho nostálgico.
Es una decisión consciente incorporar el aragonés a los códigos culturales actuales, por sacarlo de los márgenes y situarlo en escenarios donde también merece estar. El resultado es un contraste potente: una letra cruda y profunda sobre la memoria y el dolor, envuelta en un sonido electrónico actual que invita a moverse y a soltar lo que uno lleva dentro.
Isabel Palacín y César Gimeno forman el dúo zaragozano que, con más de 15 años de experiencia, se ha convertido en uno de los shows más divertidos y demandados de la escena aragonesa. Su mezcla única de indie, rock, electrónica y hits, junto a su icónico 'Palé DJ', les ha llevado a actuar en festivales como Aragón Sonoro, Sonorama Ribera, Brizna o Tuborrowland, entre otros. Son conocidos por convertir cada concierto en una auténtica fiesta sin complejos y con la tierra muy presente.
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