Una banda aragonesa estrena un concierto con un formato acústico único y una invitada especial

La banda zaragozana Salduie da un nuevo paso en su trayectoria artística con el estreno de un formato acústico único, en el que revisitan su universo sonoro desde una perspectiva más íntima y emocional. Este nuevo 'showcase' contará con la colaboración especial de la artista aragonesa Ester Vallejo, aportando una dimensión vocal y escénica renovada al proyecto.

Reconocidos por su potente fusión de folk metal —que combina ritmos y melodías tradicionales con la energía del rock y el metal—, Salduie se ha consolidado como una de las propuestas más singulares de la escena nacional. En 2026, la banda continúa expandiendo su identidad artística explorando nuevas formas de conexión con el público.

Esencia épica y folclórica

El formato acústico permitirá redescubrir sus composiciones desde una sensibilidad diferente, manteniendo la esencia épica y folclórica que define al grupo, pero con arreglos más orgánicos y cercanos.

Este lanzamiento llega en un momento clave para la banda, tras una intensa etapa marcada por su proyección internacional con una gira en México y destacadas colaboraciones con referentes del género como Mägo de Oz y Saurom.

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La participación de Ester Vallejo añade un valor especial a este espectáculo, fusionando tradición, emoción y contemporaneidad sobre el escenario. Con este nuevo 'showcase' acústico, Salduie reafirma su compromiso con la innovación dentro del folk metal, ofreciendo una experiencia única que conecta pasado y presente a través de la música.