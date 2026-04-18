Pilar Almalé y Eugenia Boix brillan en los XXVII Premios de la Música Aragonesa

Los Premios de la Música Aragonesa han desembarcado, por primera vez, en Monzón con una gala que se ha convertido en una auténtica celebración del gran momento que está viviendo la escena musical de la comunidad. Con récord de conciertos programados en sus salas y cada vez más grupos y artistas lanzando sus propuestas sonoras, Aragón está viviendo una auténtica edad de oro y eso se ha visto reflejado este sábado en una ceremonia de entrega totalmente festiva y emotiva.

En lo referente al palmarés, los premios han estado muy repartidos. De hecho, la única artista que ha sumado más de un galardón es Pilar Almalé, sin duda la gran triunfadora de la gala. La violagambista, cantante y compositora zaragozana se ha llevado los premios a mejor elepé y mejor solista y, además, ha protagonizado uno de los momentos de la noche al interpretar ella sola, con su voz y su viola de gamba, el tema tradicional 'Yo me enamoré de un ayre' con improvisación sobre la cadencia andaluza.

Otra de las grandes protagonistas ha sido la soprano montisonense Eugenia Boix, que ha podido ser homenajeada en 'casa'. Con gran emoción, la cantante ha recibido el Premio Especial a la Trayectoria en el Auditorio San Francisco, donde se encuentra precisamente el Conservatorio Profesional Miguel Fleta de Monzón, en el que la soprano dio sus primeros pasos musicales. Tras recoger su galardón, Boix ha regalado al público la interpretación del 'O mío babbino caro' de Puccini, con Elisa Betrán desde el piano de cola, en un momento de especial intensidad en la historia de estos reconocimientos.

Pilar Almalé, tras recoger su galardón este sábado en Monzón. / Luis Lorente

Otro momento cargado de emoción se ha vivido al entregar el Premio Global de la Música Aragonesa, que ha reaído en el artista Macaco. La madre de Daniel Carbonell era la aragonesa María Teresa Heras. Nacida en Garrapinillos, falleció el pasado verano y fue una destacada cantante y actriz de doblaje.

Alizia Romero ha hecho las labores de maestra de ceremonias al entregar este galardón al adaptar una canción del filme Mary Poppins (cuya voz en la versión española es de la madre de Daniel Carbonell), junto a otra composición del propio Macaco con letra cambiada a modo de homenaje. El artista ha concluido interpretando su 'La memoria del corazón', cerrando el círculo del corazón como protagonista de la gala y visiblemente emocionado.

Las dos décadas agitando cultura de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión bien han merecido un reconocimiento. El próximo 23 de abril recibirán la Medalla de las Cortes de Aragón, pero los Premios de la Música Aragonesa se han adelantado al entregarle el Premio Especial a la Agitación.

Biella Nuei, mejor grupo

Con dos nominaciones contaban Biella Nuei, y ha recibido uno de las grandes, Mejor Grupo, tras haber celebrado durante 2025 su 40 aniversario como proyecto. Por su parte, y tras más de medio siglo de guitarras, la mítica banda de Casetas Pedro Botero se ha llevado el premio al Mejor Directo. El de Mejor epé ha sido para el grupo zaragozano La Doloritas, visiblemente sorprendidos por el reconocimiento a un disco, según ellos, de descartes.

'La calleja', de Lu Demie ha recibido el premio a Mejor Producción. Mientras que uno de los premios más queridos por los artistas, el de Mejor Proyección votado por el público y este año ha recaído en la joven rockera, Eli Lovis. Otra mujer, Carolina Ferrer, ha diseñado la Mejor Portada para el disco 'O Zaguer Chilo VII'.

La provincia de Huesca ha sido protagonista y varias categorías ha ido para propuestas oscenses: Mejor Programación, para el festival Pirineos Sur, y Mejor Sala, para El Veintiuno. También el Mejor DJ, que ha sido para Álex Curreya.

María Rodés e Idoipe, este sábado en Monzón. / Ángel Burbano

La catalana María Rodés y el aragonés Idoipe han trabajado mano a mano en 'Monte Perdido', la Mejor Canción de la edición. La Mejor Canción en Lengua Autóctona Aragonesa ha sido 'Glarimas de San Lorién', la chacarera de Francho Sarrablo y Almagato.

El Mejor Audiovisual ha sido para Pablo Aragüés, por 'Copeland', y el Mejor Videoclip para Ana Escario y Adela Moreno, por su trabajo en 'Acción de Gracias', de Lady Banana junto a Sho-Hai.

Finalmente, el reconocimiento popular por el mejor disco del siglo ha designado como tal a ‘Desiertos’, del zaragozano Gabriel Sopeña. El veterano cantautor ha recogido el trofeo con satisfacción y suma uno más a su larga lista de distinciones por su labor musical.

Los Premios de la Música Aragonesa, organizados por la plataforma y web especializada Aragón Musical, casi siempre se han celebrado en Zaragoza. Este sábado han aterrizado por primera vez en Monzón después de que en 2020 desembarcaran en Huesca, en 2021 en Alcañiz, en 2022 en Alagón, en 2023 en Sabiñánigo y en 2025 en Teruel. Su llegada a Monzón ha sido una apuesta del ayuntamiento de la localidad en una edición que también ha contado con el apoyo de la DGA, la DPH, Cervezas Ambar, Fluge, Universidad San Jorge y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. La gala podrá verse en diferido en la opción 'A la carta' de Aragón TV.