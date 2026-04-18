Superman aterriza en Zaragoza de la mano y el lápiz de Rafa Sandoval

Los más pequeños disfrazados con sus trajecitos de superhéroe, los más adultos con algunos de los cómics en la mano y mucha paciencia durante la espera para asistir al Superman Day organizado por milcómics, en el edificio de la Fundación Caja Rural. Además de las actividades y el abundante merchandising del superhéroe de Krypton, muchos de ellos esperaban el encuentro con el dibujante Rafa Sandoval.

«Poder tener estos momentos y poder hablar con la gente que compra tu trabajo y que te admira es muy importante», comenta Sandoval minutos antes de que comience el evento. De la punta de su lápiz, digital o de grafito, nacen los rasgos del Superman protagonista de la serie Absolute, editada por DC y guionizada por Jason Aaron.

Antes que Superman, pasaron otros superhéroes por sus manos, como Catwoman, Iron Man o Flash. Las dos grandes del cómic de todos los tiempos, Marvel y DC, han confiado desde 2007 en el talento de este granadino de nacimiento y barcelonés de adopción. «Soy autodidacta, no fui a una escuela, no aprendí de un profesor directamente, pero entendí que hay estilos que son muy personales», explica Sandoval que reconoce como sus referentes a Todd McFarlane, Alan Davis, Neil Adam y, por supuesto, al español Carlos Pacheco.

Rafa Sandoval durante la entrevista a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / Laura Trives

Su pasión por el dibujo comenzó de niño y es la que le ha llevado a la primera línea de la ilustración: «Mi primer cómic fue de superhéroes y me enamoré de aquello. Pero los cómics llegaban de mes en mes y entonces recuerdo que me lo leía tan rápido que pensé que mientras esperaba al siguiente número iba a hacer algo, a crear mis propias historias», dice.

El éxito de Superman

Era fan de Spiderman, por la juventud y esa doble vida tan atrayente. Sin embargo, Superman es todo un icono de la cultura pop que destaca por sus valores, para Sandoval: «Fue un personaje que me enganchó muchísimo porque representa todo lo que le falta muchas veces a la humanidad; la comprensión, el esfuerzo y, hasta el último momento, hacer el bien».

Su traje característico azul y rojo, la ‘S’ en el pecho, su capa, el pelo negro y ondulado, un mentón prominente, la pose con los brazos en jarras y sus gestos de lucha característicos hacen reconocible para cualquier persona a Clark Kent en su versión heroica. Por eso, el reto de dibujar y dar personalidad a un personaje tan popular es complejo. «Superman tiene un cuerpo, una anatomía específica, un movimiento y rasgos. Entonces, lo que yo hago es no salirme de esos patrones, pero con mi estilo».

La recepción de 'Absolute Superman', así como la serie 'Absolute Universe' al completo desde 2024, no puede ser mejor por parte de los aficionados y DC cerró 2025 con un récord de ventas de este nuevo concepto. Son más de 12 millones de copias de Absolute Universe las que se han vendido hasta el momento, según los datos publicados por DC. Batman, Flash, Martian Manhunter y Superman copan el Top 50 mundial del pasado año, según el ranquin de Comic Store POS Data.

A la hora de trabajar, Sandoval no encuentra diferencias con la producción nacional, los pasos son los mismos: crear proyecto, luego se desarrolla el guion, se busca un equipo creativo y ya se empieza a trabajar. Lo que hace especial trabajar para los grandes sellos de la industria es la ilusión y la repercusión: «Todo el alcance que pueda tener Marvel o DC es mundial. Y luego está la ilusión que te puede hacer trabajar con esos personajes que son los que siempre has leído».

Vivir por y para dibujar superhéroes

El camino no fue fácil hasta este presente. Sandoval recuerda que «yo no sabía si se podía vivir de esto, en la época en la que yo empecé no había internet y lo único que sabía era que quería dibujar cómics». Ese objetivo le movió hasta que se dio cuenta que era dibujante profesional y que iba a vivir de esta profesión, quizás en un momento vital complejo con el nacimiento de su hija, pero fue aquel «Iron Man, de la línea Adventure» para Marvel el que sirvió de punto de inflexión.

Desde entonces ha seguido rellenando viñetas, en las que Rafa Sandoval disfruta tanto dibujando protagonistas como personajes secundarios. «Dibujar personajes como Jimmy Olsen, por ejemplo, o como Lois Lane, me gusta porque me sirve para aliviar tensión», admite.

En ocasiones, no ha sido todo tan sencillo, ilustraciones como las de Catwoman se le han hecho cuesta arriba porque «es personaje femenino, con una pose muy exuberante y hacer un personaje muy femenino todo el rato cuesta», se confiesa Sandoval.

Noticias relacionadas

Rafa Sandoval ha hecho de su afición una profesión y es «feliz» dibujando a los personajes de su infancia: «Sé que muchos dibujantes su ilusión es crear sus personajes, pero en mi caso yo los encuentro como míos, mi infancia ha sido disfrutar de Superman, de Spiderman o Transformers». Por eso, ahora quiere que las nuevas generaciones tengan también nuevas historia que esperar cada mes.