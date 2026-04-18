Superman en Zaragoza: lo mejor de los cómics de un superhéroe atemporal
El edificio de la Fundación Caja Rural en Zaragoza ha acogido el evento del Superman Day al que han acudido cientos de aficionados para disfrutar de las aventuras de su superhéroe favorito
En el antiguo Casino Mercantil del Zaragoza, en el Coso Alto, junto a la plaza de España, se arremolinaban a sus puertas grupos de todas las edades a la espera del inicio de la jornada del Superman Day. Organizada por Milcómics y con entrada libre, la tarde del sábado esperaba con un evento que incluía 'cosplay', venta especializada, firmas, talleres y charlas con las voces más autorizadas: el dibujante Rafa Sandoval y el divulgador Javier Olivares.
Las puertas se han abierto a las 17.00 horas y todos los asistentes han recibido una bolsa con detalles que llevaban la inconfundible 'S' roja sobre el dorado y el azul. Antes de la charla ha habido tiempo para ver los 'stand' preparados por Milcómics, con cómics tanto en la edición española de Panini como en la americana de DC.
También han disfrutado con los 'photocalls' tanto en formato tradicional -con la 'cosplayer' Hiyartist vestida como Supergirl-, como en versión digital -con una experiencia inmersiva diseñada por Nabegos-; talleres infantiles para crear el emblemático símbolo de la familia de Superman y Supergirl, con Gonzalo Royo; y un espacio para colorear en familia; un 'Artist Alley' (callejón de artistas) con dos autores de prestigio internacional.
Posteriormente, en el escenario principal, ha tenido lugar la charla entre Rafa Sandoval, dibujante de Marvel y DC que actualmente es el responsable del personaje de Superman en la saga 'Absolute Superman', y Javier Olivares, divulgador, creador del canal de YouTube La Botella de Kandor y referente en el universo superheroico en español.
Finalmente, sobre 19.30 horas, se ha llevado a cabo un desfile y los concursos de 'cosplay', con categorías infantil y general. Los pequeños de la casa y los mayores han participado con sus trajes traídos de casa y con los complementos confeccionados en el taller infantil.
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