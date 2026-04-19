Darío Español presenta su nuevo libro en el que desvela las claves no resueltas del origen de la Corona de Aragón

El escritor e historiador aragonés Darío Español (Fonz, 1981) presenta este lunes su nuevo ensayo, '1137. El origen de la Corona de Aragón'. En este libro desvela cómo se gestó realmente la que luego sería una de las grandes potencias de Europa, surgida del acuerdo matrimonial entre Petronila de Aragón, hija del rey Ramiro II, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Gracias a recientes investigaciones, el autor profundiza en claves poco conocidas del pasado, como el verdadero significado del polémico testamento de Alfonso I el Batallador, los antecedentes de la unión matrimonial y, entre otros muchos aspectos, si el conde de Barcelona llegó a ser poseedor del reino de Aragón.

El acto tendrá lugar el lunes a partir de las siete de la tarde en el edificio de la Fundación Caja Rural (calle Coso, 29). Darío Español estará acompañado por otro de los grandes expertos en la Corona de Aragón, el escritor e historiador José Luis Corral, autor, entre otros, de “La Corona de Aragón. Manipulación, mito e historia”.

Vínculo exclusivo entre rey y conde

El historiador foncense destaca en primer lugar que la Corona de Aragón no fue una unión de países o regiones, como se interpreta en la actualidad, sino un vínculo exclusivo entre un rey y un conde. No hubo afán de identidad territorial. “Arrogar nacionalidad o identidad regional a este acto entre personas es uno de los ejemplos más claros de cómo la ideología y el presentismo manipulan un pasado que es hijo de su tiempo, no del nuestro”, señala.

Ofrece también una revisión profunda de este proceso histórico y lo sitúa en relación con otras coyunturas capitales: el testamento de Alfonso I el Batallador, la reforma gregoriana, el papado, los pilares ideológicos y la coyuntura eclesiológica de este preciso momento, la renuncia de los institutos de Tierra Santa, la geopolítica hispana de la primera mitad del siglo XII o el reinado de Alfonso II. Se trata de un análisis con propuestas que cambian la realidad de lo que sabíamos, y por tanto la interpretación que de toda esta coyuntura histórica se había hecho tradicionalmente.

Darío Español, doctor en Historia Medieval y profesor en el Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de Zaragoza, pertenece al grupo de investigación ARGOS de educación histórica y patrimonial del Gobierno de Aragón y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.