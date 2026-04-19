La Universidad de Zaragoza analiza el mercado del arte en la jornada ‘Entre el lienzo y el comercio’
La jornada, que tendrá lugar este lunes en la Facultad de Filosofía y Letras reunirá a especialistas de distintos ámbitos con el objetivo de ofrecer una visión transversal de un sector complejo
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza acoge este lunes a partir de las 9.00 horas la jornada 'Entre el lienzo y el comercio', una iniciativa que ofrece una aproximación plural y actualizada al funcionamiento del sistema artístico y del mercado del arte.
La jornada reunirá a especialistas de distintos ámbitos —artistas, periodistas, investigadores, juristas y responsables de museos— con el objetivo de ofrecer una visión transversal de un sector complejo en el que confluyen creación, patrimonio y mercado.
El programa comenzará con la presentación del proyecto por parte de profesorado del Departamento de Historia del Arte y continuará con diferentes intervenciones que permitirán recorrer distintas dimensiones del fenómeno artístico. Entre ellas, se analizarán episodios históricos de expolio, como el caso del Reino del Ponto; se estudiarán las falsificaciones de arte en colecciones públicas, el papel de los estudios de procedencia en la restitución internacional de obras y se reflexionará sobre el impacto de las políticas de despojo en el patrimonio cultural español durante la época del franquismo.
Práctica artística
La jornada también incluirá una mirada desde la práctica artística, con la intervención del escultor Alberto Gómez Ascaso, así como una aproximación al proceso de musealización de colecciones privadas, a partir de la colección particular de Camón Aznar y su transformación en el Museo Goya, que será presentado por su directora, May Forcén Montañés.
La actividad se celebrará en la Sala de Juntas y se enmarca en el Proyecto de Innovación Docente 'Entre el lienzo y el comercio: nuevas metodologías docentes del mercado del arte y sus agentes (PIIDUZ_1_5781'), coordinado por la profesora Paula Jaulín Lecina y desarrollado en el ámbito del Grado en la especialidad de Historia del Arte.
La actividad se completará con visitas a espacios del ecosistema artístico local, como la galería de Olga Julián y los estudios de los artistas Maiky Maik y Daniel Vera, dirigidas al alumnado de la asignatura 'Mercado del Arte, catalogación y gestión de colecciones'.
Es la primera vez que la Universidad de Zaragoza destina una jornada a analizar el sector del mercado del arte desde tantos puntos de vista buscando un acercamiento transversal.
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