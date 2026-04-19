El Museo del Origami de Zaragoza celebra al visitante número 300.000

El EMOZ, Escuela Museo de Origami de Zaragoza, ha celebrado este sábado el paso por sus puertas del visitante 300.000 a las salas de este singular museo zaragozano. Los encargados de superar la barrera numérica fueron una pareja de Almería afincada en Torrejón de Ardoz. Era la primera vez que visitaban la ciudad y la llegada al Museo del Origami fue mediante la recomendación de la oficina de turismo de la plaza del Pilar.

Para que tengan un buen recuerdo, se les obsequió con un cuadro realizado mediante técnica de papiroflexia. Después de realizar una agradable visita a las salas expositivas, la pareja se interesó en compran un libro sobre origami.

El museo está en activo desde diciembre de 2013 y, desde entonces ha contabilizado una media anual de 24.500 visitantes, lo que suponen más de 2.000 personas al mes. La suma de muestras en este tiempo es de medio centenar, con una cadencia de renovanción trimestral.

Día Internacional de los Museos

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, sin embargo, este año 2026 la fecha es un lunes, día habitual de descanso para los museos, por lo que esta vez las actividades se trasladan al domingo 17 de mayo.

Ese día EMOZ estará abierto por la mañana de 10.00 a 14.30 horas y la entrada será gratuita. Para los que se acerquen ese día habrá visitas guiadas a la exposición del museo a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Los recorridos comentados serán gratuitos y sin previo inscripción, accederán quienes estén allí presentes.

También se han preparado talleres de iniciación a la papiroflexia, de unos 30 minutos de duración y que tendrán un precio 3 euros por taller. Los horarios serán a las 10.30, 11.30 y 12.30 horas; no hace falta inscribirse antes, al llegar al museo se pagará en taquilla y los participantes se incorporan al siguiente taller.

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En el Museo Origami Zaragoza se puede ver actualmente la exposición 'Washi Ningyo, entre kimonos y papel', del artista japonés Akio Maruyama, que estará hasta el 31 de Mayo 2026. Además de la exposición permanente con un amplio recorrido por las distintas técnicas de doblado de papel y la evolución del origami en Aragón.