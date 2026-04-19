Pedro J. López Correas, historiador y escritor aragonés: “Si no conocemos nuestra Historia estamos perdidos”

Desde la comarca de Valdejalón, desde pueblos que todos los aragoneses conocemos como Épila, La Almunia o Rueda, junto a la comarca del Aranda, resuenan tiempos históricos, de espacios palaciegos e intrigas a la altura. El siglo XVIII fue un tiempo de esplendor para la casa de los Aranda y Ximénez de Urrea y así lo refleja ‘Misterio en el palacio del Conde de Aranda’, la novela siempre vigente del zaragozano Pedro J. López Correas.

Historiador especialista en la Edad Moderna, el barbolense desgrana en estas más de 500 páginas un repaso político y social al Aragón posterior al conflicto de Antonio Pérez con Felipe II, que le costó la vida a Juan de Lanuza –Justicia de Aragón-, los Decretos de Nueva Planta de Felipe V y al inicio de un nuevo concepto de Estado en España.

Una historia literaria para conocer Aragón en tiempos del despotismo ilustrado, la parte del S.XVIII que dio la bienvenida a la dinastía de los borbones en la corte de Madrid y donde un personaje aragonés, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, el X Conde de Aranda, jugó un papel fundamental en el transcurso de los reinados de Carlos III y Carlos IV.

Grandes personajes en un retrato social

“Me inspiró la novela de Umberto Eco, ‘El nombre de la rosa’, y viendo aquí el palacio de Épila, monumental y tan grande, dije pues aquí también pueden haber pasado cosas”. Y desde luego que pasaron. En este palacio de los Ximénez de Urrea falleció, en 1798, el propio Abarca de Bolea, suceso desde el que parte la novela. “El Conde de Aranda, junto al rey Fernando el Católico, es el político más importante que ha dado Aragón”, afirma rotundo López Correas.

Portada del libro 'Misterio en el palacio del Conde de Aranda' / S.E.

Y es que, la trayectoria política y militar del personaje permiten realizar una radiografía extensa de España y, especialmente de Zaragoza y Aragón. Así se muestra en ‘Misterio en el Palacio del Conde de Aranda’, pero más allá de los grandes personajes y sucesos históricos transcendentales, hay un retrato de las costumbres, cultura y pensamiento de la época: “Cómo se celebraba la Navidad, el nacimiento de la jota, también hay una corrida de toros en la Misericordia, el funcionamiento de los hospitales o de las casas de hospicio. Y luego hay unos aspectos de los pensamientos contrastados que había en esa época; por ejemplo, la Iglesia estaba pegada todavía al Concilio de Trento y aquí sacó personajes como Josefa Amar y Borbón que rompían esquemas”, disecciona López Correas.

‘Misterio en el palacio del Conde de Aranda’ es, tal y como recuerda que precisó el profesor de la Universidad de Zaragoza Enrique Solano en la presentación del texto: “Un noventa por ciento Historia”. Sin embargo, la forma de narrarla, el lenguaje usado y la naturaleza del protagonista hacen que sea un libro envolvente.

La voz del narrador, Beltrán de Rueda, vasallo del condado de los Aranda, transforma al lector en parte de aquel paisaje de caminos y residencias palaciegas. Desde Zaragoza hasta los territorios de Castilla o las dehesas de Extremadura y de la zona de Sanlúcar donde estuvo desterrado el Conde de Aranda. Y todo ello para cumplir con las misiones designadas. Entre ellas, depositar el testamento del Conde en San Juan de la Peña, donde fue enterrado, y recuperar las memorias del noble desde Sanlúcar de Barrameda hasta Aragón.

Rigor documental básico

Precisamente, la documentación sobre la que trabajó el autor para el argumento son esos dos legajos inéditos: “El testamento del Conde de Aranda lo encontré en el Archivo Notarial de La Almunia y las memorias del destierro en el archivo del Palacio Ducal de Villahermosa”, dice.

La lectura de textos coetáneos y la labor de archivo son las causas de una de las peculiaridades de esta novela: el léxico y forma de habla. “Sale solo”, admite López Correas, quien es consciente de la necesidad de adaptar las formas dieciochescas a la actualidad para alcanzar más público. “No soy feliz si se que no voy a llegar”.

La Historia, una vez más, se desvela entretenida en las líneas de una novela, uno de los medios de divulgación al que prioritariamente se están acercando, desde los foros académicos, para lograr que la investigación rigurosa y metodológica se aproxime al gran público. “Yo iba a las ferias del libro con mis libros de historia pura y dura y veía que los novelistas a mi lado tenían más aceptación”, recuerda López Correas al hablar de cómo fue su decisión para hacer la Historia más “didáctica y sencilla”.

“Si no conocemos nuestra historia estamos perdidos”, por eso el camino de Beltrán de Rueda está hecho de esos retazos de Historia y de su propia historia personal. Igual que el del escritor, que ya tiene en imprenta dos nuevos textos, ‘Contrafueros’ sobre las desventuras del Juan de Lanuza, y ‘¡Entre dos fronteras!’, acerca de la batalla de las Navas de Tolosa y Alfonso I ‘el Batallador’. Sin soltar la pluma: “La siguiente novela es sobre la expulsión de los moriscos, esa es la que estoy haciendo ahora”.