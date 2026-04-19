‘La tele que cree en ti’, un enorme gracias a los telespectadores de Aragón TV

La televisión aragonesa está de celebración. El 21 de abril de 2006 comenzaron las emisiones de la cadena arraigada al territorio y desde entonces no ha dejado de crecer en espectadores y en retransmisiones. Por eso, durante toda la semana del 20 al 26 de abril habrá una programación especial y cuyo evento principal será ‘La tele que cree en ti’, que se emitirá este próximo martes, coincidiendo con la fecha del 20 aniversario, a las 22.50 horas, un programa especial producido por Prensa Ibérica de Aragón, a través de Comunicación y Medios de Aragón (CMA), en colaboración con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).

El formato quiere ser un regalo para los aragoneses y aragonesas que han crecido con Aragón Televisión en sus pantallas. En palabras del director del programa, Luis Larrodera, “va a ser una manera de conocer historias que han nacido de alguna manera vinculadas a la televisión”.

Son seis historias que abarcan las tres provincias aragonesas y entre las que destacan, por ejemplo, la de Emilia. Con 90 años prometió tirarse en tirolina si lo grababan las cámaras de Aragón Televisión, y ahora, con 92, se enfrenta al reto de la mano del ente autonómico y “nos va a enamorar”, asegura convencido Larrodera. También estará el club de baloncesto de La Almunia, que decidió volver a la actividad durante una retrasmisión del Casademont Zaragoza. O veremos las vocaciones que ha despertado Oregón TV gracias a todas sus ediciones.

Aragón TV

“La televisión no solamente es lo que ves, sino lo que ocurre mientras la estás viendo”, afirma Luis Larrodera. Y en veinte años suceden muchas cosas de las que Aragón Televisión ha sido testigo desde una ventana en el centro de los hogares aragoneses.

Con esa vocación, durante unos 80 minutos, los presentadores y presentadoras de la televisión aragonesa salen en busca de los protagonistas. Junto al propio Luis Larrodera, estarán Raquel Jiménez, Jorge Sanmartín, Marisol Aznar, Blanca Liso o Iñaki Urrutia. Su labor será sorprender a los protagonistas y “que se puedan cumplir sueños”, expone Larrodera. Todo ello con la única intención de “dar las gracias”, un enorme gracias.

Además de Luis Larrodera en la dirección de ‘La tele que cree en ti’, la producción ejecutiva corre a cargo de Adrián Ivorra y la subdirección, de Javier Fajarnés. La colaboración entre entidades y medios de comunicación de la comunidad es fundamental para entender este modelo de televisión que, tal y como resume Larrodera, “es necesaria y tiene el objetivo claro de vertebrar Aragón”.

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Orgullo, honor y privilegio son los adjetivos que definen los veinte años de crecimiento y en los que gente como Luis Larrodera han formado parte y, a la vez, han sido espectadores de una televisión de calidad y que, además, cuenta con un gran futuro, advierte el presentador zaragozano.