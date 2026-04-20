Billboard reconoce a Rosalía como la 'Mujer del Año'

La cantante española Rosalía recibirá el premio a la 'Mujer del Año' en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que será el jueves en Miami, anunciaron este lunes Telemundo y Billboard.

Rosalía recibirá el galardón por ser "una de las voces más influyentes de su generación" y porque "ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo", indicaron los organizadores en un comunicado.

Billboard resaltó que el álbum más reciente de la española, 'LUX', debutó en noviembre en el primer lugar de de las listas 'Top Latin Albums', 'Top Latin Pop Albums', 'Classical Albums', 'Classical Crossover' y 'World Albums', así como en el cuarto sitio del Billboard 200, su primera vez en el top 10 en la lista general. "Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria", expusieron.

La artista, de 33 años, ha reafirmado "su impacto global" en la listas de Billboard, donde ha conseguido siete veces el primer puesto en 'Latin Airplay', y ha entrado nueve veces en el top 10 en 'Hot Latin Songs', además de acumular más de 60 entradas combinadas en 'Billboard Global', añadió la nota informativa.

Pero, "más allá de las listas", los organizadores resaltaron que "su influencia trasciende la música", pues también ha impactado a las artes visuales, la moda y la dirección artística. "Reconocerla como 'Mujer del Año' es celebrar una trayectoria de excelencia artística, así como su impacto cultural y las nuevas posibilidades que continúa abriendo para las mujeres en la música", concluyeron.

Con el anuncio, Rosalía se suma a una lista de homenajeadas que incluyen a la española Lola Índigo, a las mexicanas Gloria Trevi, Julieta Venegas, Becky G y Joy (del dúo Jesse & Joy), y las puertorriqueñas Ivy Queen y Young Miko.

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La cantante y empresaria Chiquis, ganadora de tres premios Latin Grammy y figura de la música regional mexicana, será la conductora del especial, que se transmitirá el jueves por Telemundo a partir de las 21:00 horas del este de Estados Unidos (03:00 del viernes en horario peninsular español).