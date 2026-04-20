La Compañía Ilustrada 2026: misterio, lectura e ilustración en las bibliotecas de la provincia de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca pone en marcha una nueva edición de La Compañía Ilustrada, su programa cultural de fomento de la lectura y la ilustración en las bibliotecas del territorio, que en 2026 celebra su sexta edición bajo el sugerente lema ‘Misterios de libro’. En total habrá 40 exposiciones en 40 municipios de todo el Alto Aragón, y tanto en calles y plazas, como en interiores y espacios públicos; este martes 21 de abril se inaugura la primera en la localidad de Fonz a las 10 horas en su Ayuntamiento.

La nueva edición invita a explorar el misterio en todas sus formas: lo desconocido, lo oculto, lo inexplicable y también las grandes preguntas que atraviesan la literatura, tal y como explica el director de La Compañía Ilustrada, Carlos Grasa. El programa parte de una selección de títulos que van desde clásicos universales hasta obras recientes, con referencias como 'Frankenstein', 'El fantasma de Canterville', 'Solaris', 'El Horla', 'El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde', 'La desaparición de Majorana' o 'El invencible verano de Liliana'. “La idea es abrir el foco y recordar que el misterio no pertenece solo al relato detectivesco, sino que también dialoga con la fantasía, la ciencia ficción, la memoria, el silencio y la vida cotidiana”, incide Grasa.

Para dar forma visual a ese universo, La Compañía Ilustrada 2026 reúne en las exposiciones el trabajo de diez ilustradoras e ilustradores de trayectorias y procedencias diversas: Juan Berrio, Yeyei Gómez, Javier Olivares, Helena Sbeghen, Lluïsot, Marc Torrent, Candela Sierra, Alberto Aragón, María Montes y Mayte Alvarado. Sus obras conformarán una muestra concebida específicamente para esta edición, en la que “cada creador ha dialogado con un libro distinto para ofrecer una interpretación propia del misterio. El resultado es una muestra plural, con miradas, estilos y sensibilidades distintas, capaz de acercar al público tanto a la ilustración actual como a nuevas formas de leer las imágenes”, ha subrayado el diputado de Cultura, Carlos Sampériz.

Junto a la muestra, tanto en espacios interiores como exteriores de los pueblos, el programa incluye actividades de mediación y participación, con encuentros y propuestas didácticas en las bibliotecas. Por un lado, el taller 'Misterios en conserva', impartido por Eva Naval, una invitación a crear pequeños relatos visuales a partir de objetos cotidianos como botes de cristal y latas, combinando reciclaje creativo, collage, narración e imaginación.

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Por otro, el taller para público adulto 'Ilustrar lo invisible', impartido por Isidro Ferrer, que propone a los participantes explorar lo invisible, lo oculto y lo imaginado dentro de un libro cerrado, dando libertad a lo abstracto, lo simbólico, lo poético y lo absurdo. El collage, el recorte y la tampografía serán las técnicas utilizadas. Además, el encuentro profesional ‘Así Ilustramos’ ya tiene fechas cerradas para los próximos 8, 9 y 10 de octubre.