El Día del Libro de Zaragoza sigue creciendo y este año llegará también a la plaza Salamero: la cita reunirá a 350 escritores

El Día del Libro de Zaragoza, que este jueves volverá a celebrar por todo lo alto el Día de Aragón, no deja de crecer. Hace dos años ya fue necesario que la cita 'saltara' los límites del paseo de la Independencia llegando a la plaza Aragón y la plaza Santa Engracia, pero en esta edición su expansión irá más allá. El incremento de la demanda (aún ha habido dos puestos que no han podido instalarse por falta de espacio) ha obligado a 'colonizar' también la plaza Salamero, que por primera vez albergará expositores.

El crecimiento de los últimos años (sobre todo tras la pandemia) ha situado al de Zaragoza como el segundo Día del Libro más importante que se celebra en España tras el de Barcelona. El director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, aún ha ido más allá en la presentación celebrada este lunes en la DPZ al asegurar que el paseo de la Independencia se convertirá por un día en "la mayor librería al aire libre del mundo".

A lo largo del céntrico paseo y hasta la plaza Aragón se instalarán un total de 115 puestos. De ellos, 25 serán estands de librerías y 49 de editoriales, mientras que también estarán presentes grandes superficies, asociaciones de escritores, de libro viejo y de cómic. Todos ellos se ubicarán a lo largo de 175 arcadas.

La DPZ ha acogido este lunes la presentación del Día del Libro de Zaragoza. / s.e.

Los que tampoco faltarán a este Día del Libro de Zaragoza son los autores. Unos 350 firmarán sus obras y conversarán con los lectores a lo largo de toda la jornada, que comenzará a las 9.30 horas y concluirá a las 21.30. Como no podía ser de otra forma, este año también se realizará el tradicional descuento del 10%, al tiempo que se repartirán 6.550 claveles y 10.000 marcapáginas. Además, se distribuirán 5.000 programas de mano para que los lectores puedan saber la ubicación exacta de cada escritor, si bien toda la programación de las firmas también se puede consultar en la web feriadellibrodezaragoza.com.

La cita literaria más importante del año junto a la Feria del Libro ha sido presentada este lunes en la sala Ricardo Magdalena de la Diputación por Daniel Viñuales, presidente de la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (Copeli), organizadora de la jornada con el apoyo del Gobierno de Aragón, el consistorio zaragozano y la DPZ. "Debemos sacar pecho y querernos un poco más, porque tenemos un gran Día del Libro. De hecho, hay varias editoriales que renuncian a ir a Barcelona para estar aquí. Por algo será", ha destacado Viñuales, que ha apuntado que el sector del libro mantiene 2.000 empleos directos en la comunidad.

Tanto Viñuales como el presidente de la Asociación de Librerías de Zaragoza y Aragón, Óscar Martín, han recordado la importancia del Día del Libro en la facturación total del sector y han aprovechado para hacer una pequeña radiografía del mismo. "Las ventas han bajado y ahora mismo están estancadas. Además, asistimos a una sobreproducción por parte de las grandes editoriales", ha comentado Viñuales. En este mismo sentido se ha manifestado Martín, que ha reconocido que las librerías no pueden absorber tal cantidad de novedades: "Dos tercios de lo que nos llega tenemos que devolverlo. Por eso, la apuesta debe ser potenciar lo que tenemos aquí en Aragón".

En la rueda de prensa ha participado también la autora del cartel de este año, Pilar Aznar, diseñadora en el estudio 12caracteres. "Queríamos partir de una idea sencilla y por eso nos hemos centrado en la letra capitular, como esa ventana que nos da la bienvenida a ese ritual que es la lectura", ha explicado.

EL PERIÓDICO tendrá su propio estand

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN volverá a estar presente este año en la cita. De hecho, contará con estand propio a la altura del VIPS de la plaza Aragón y pondrá a la venta las publicaciones impulsadas por su editorial, Prensa Diaria Aragonesa. Entre otros, se podrán encontrar los ejemplares de la colección ‘Memoria visual de Zaragoza’ con fotografías antiguas de la capital aragonesa. Todos los libros tendrán un descuento del 10%.

Estand de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el año pasado. / JOSEMA MOLINA

La jornada se prevé soleada y poco ventosa, lo que animará a los ciudadanos a participar de forma masiva como ya suele ser habitual. La cita se celebrará también en Huesca, Teruel y otras localidades aragonesas como Jaca y Monzón.

En Zaragoza, la tradicional vista institucional con los representantes de Copeli, la DGA, la DPZ y el ayuntamiento comenzará a las 10.30 horas en la plaza de España. Por cierto, el Teatro de las Esquinas volverá a sumarse este año a la celebración con representaciones en la plaza de Santa Engracia (junto a Correos).

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La de este jueves no será la única gran cita literaria del curso en la capital aragonesa. El parque Grande José Antonio Labordeta será por quinto año consecutivo la sede de una feria que congregará a cientos de escritores entre el 30 de mayo y el 7 de junio.