De Julio Llamazares a Nieves Herrero: estos son algunos autores que firmarán en el Día del Libro de Zaragoza

El Día del Libro de Zaragoza reunirá este jueves en el paseo de la Independencia a escritores de géneros diversos y para todos los gustos. Nada más y nada menos que 350 autores firmarán sus respectivos títulos a lo largo de una jornada que comenzará a las 9.30 y concluirá a las 21.30 horas. Como es habitual y teniendo en cuenta la dura 'competencia' de Sant Jordi, la gran mayoría de escritores serán aragoneses, aunque este año también llegarán bastantes de fuera de la comunidad. Algunos de ellos serán muy conocidos, como es el caso de Julio Llamazares, Nieves Herrero, Martín Caparrós, Bernardo Atxaga o Isabel San Sebastián.

De entre los autores de la tierra, destacarán nombres como los de Sergio del Molino, que firmará ejemplares de su nueva novela 'La hija'; el historiador Julián Casanova, que desembarcará con su 'España partida en dos' en formato cómic; Luis Zueco, con 'El juicio: La Inquisición contra Goya'; o Juan Bolea, que firmará sus libros 'Casa de indianos' y 'Parecido a un asesinato'.

También viajará a la capital aragonesa la periodista zaragozana Mavi Doñate (popular rostro de RTVE) para firmar ejemplares de 'Cuéntame el olvido', así como lo cineasta aragonesa Natalia Moreno, que aterrizará con su primer libro: 'Madonna no nació en Wisconsin'.

No obstante, la nómina de escritores aragoneses será mucho más amplia e incluirá a autores como José Luis Corral, Magdalena Lasala, Begoña Oro, Fernando Lalana, Roberto Malo, Fernando Sarría, David Lozano, Nacho Escuin o Miguel Mena.

Este año también se realizará el tradicional descuento del 10%, al tiempo que se repartirán 6.550 claveles y 10.000 marcapáginas. Además, se distribuirán 5.000 programas de mano para que los lectores puedan saber la ubicación exacta de cada escritor, si bien toda la programación de las firmas también se puede consultar en la web feriadellibrodezaragoza.com.