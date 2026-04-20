Loquillo convierte en catalana a una artista aragonesa en 'Lo de Évole': "¡Por dios, la gran cupletista!"

Loquillo protagonizó este domingo una de las entrevistas más esperadas de esta temporada del programa de LaSexta, ‘Lo de Évole’. Un programa en blanco y negro como “homenaje a los 80, a la España pre boom 1992. Un país más salvaje, poco domesticado, recién salido de una dictadura”, ha explicado el propio Jordi Évole.

Durante la entrevista, Loquillo ha hecho un repaso a su trayectoria, a su infancia y juventud en Barcelona, a los tiempos del franquismo que fraguó una personalidad en su casa y en la vida de sus padres…

Y en un momento dado, Loquillo ha reivindicado la cultura barcelonesa, pero lo ha hecho de una manera peculiar ya que, despiste o desconocimiento, el artista ha incluido a una artista aragonesa como catalana: “De aquí es Raquel Meller, ¡por dios, la gran cupletista!”, ha dicho con énfasis y emoción Loquillo.

Quién fue la turiasonense

Pero Raquel Meller (1888-1962), cantante, cupletista y actriz, es de Tarazona. La artista no tuvo una vida sencilla y pasa temporadas con sus abuelos maternos en Inestrillas y también con los paternos en Añón de Moncayo, donde también su abuelo había ejercido de herrero. Se crio en Francia al cuidado de una tía materna, religiosa clarisa, hasta que volvió a reunirse con su familia en el Pueblo Seco, barrio de la ciudad de Barcelona. En la capital catalana trabajó en un taller de confección. Fue por entonces cuando conoció a la entonces célebre cantante Marta Oliver, quien advirtió el talento vocal de la joven Paca.

El 16 de septiembre de 1911 Raquel hizo su gran debut en el Teatro Arnau de Barcelona. Fue en esa época en donde cantó 'La Violetera' y 'El relicario', dos canciones compuestas por José Padilla que hizo muy famosas. Los últimos años de su vida los pasó en Barcelona donde está enterrada.