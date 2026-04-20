La mayor promotora musical independiente de España desembarca en Zaragoza: "No venimos a recolectar sino a sembrar"

La mayor promotora musical independiente en España, Last Tour, desembarca en Zaragoza con una oficina con Sergio Vinadé al frente y con un objetivo claro: "No venimos a recolectar sino a sembrar". Así lo han manifestado este lunes en su nueva sede, ubicada en la calle Doctor Cerrada, 29, la CEO de Last Tour, Yurdana Burgoa; y el coordinador en la comunidad, Sergio Vinadé.

Si bien Last Tour ya venía desarrollando proyectos en Aragón, de hecho desde hace dos años gestionan el festival Pirineos Sur y programan habitualmente conciertos, la idea es asentarse para poder "ayudar a generar industria en el territorio". "Llevamos una estrategia de expansión en el ámbito español y para nosotros Aragón es un territorio de oportunidad", ha enfatizado Burgoa. Last Tour (que, entre otras cosas, es la promotora del BBK Festiva, del Azkena y cogestiona el Movistar Arena de Madrid) tiene, además de ahora en Zaragoza, sedes en Bilbao (donde está la central), Madrid, Barcelona, Pamplona, Lisboa y Bogotá.

"Generar cadena de valor"

"Donde está el Last Tour siempre intentamos generar cadena de valor y riqueza en el territorio donde estamos actuando. Aragón es una comunidad autónoma que realmente está haciendo una apuesta fuerte por la industria cultural en un sector en el que no existe una conciencia de industria, creo que también es por la dimensión de las empresas y de los profesionales que trabajamos en esto".

En ese sentido, Sergio Vinadé, ha dejado claro que comparte totalmente la filosodía de Last Tour: "Me han convencido de que es la oportunidad de ayudar a hacer algo que yo de cierta manera siempre he intentado hacer, intentar generar cosas a mi alrededor. Yo nunca he tenido intención de hacer cosas para mí solo, es decir, de ganar dinero y de comprarme un coche grande sino que siempre he querido generar cosas, industria, tejido, amigos, complicidades con personas con las que generar proyectos para hacer cosas".

Los proyectos que vendrán

En cómo se traducirá la llegada de la promotora a Aragón, Sergio Vinadé ha destacado que ya "se están programando conciertos en casi todas las salas, estamos colaborando ya con El 21 Festival que será en Huesca, vamos a seguir haciendo el Festival Zaragoza Feliz Feliz, también vamos a hacer a Leiva en el Ibercaja Estadio, pero vendrán muchas cosas más. Vamos a empezar intentando demostrar que es posible y necesario conciliar lo más pequeño o lo más grande y que es ahí el camino que tenemos que abrir". Ahí, sin llegar a desvelar todvía nada, Vinadé sí que ha dejado claro que "hay nuevas apuestas que están encima de la mesa y que pronto conoceréis y oiréis hablar de ellas".

Last Tour cuenta con el certificado B Corp que se concede a una comunidad internacional de empresas que utilizan la fuerza del negocio para generar impacto positivo en las personas, la sociedad y el planeta. Y eso implica, ha señalado, Burgoa, "trabajar en los territorios donde se hace la actividad". De ahí, que sea otro de los motivos por los que ahora se implantan en Aragón.

"Creo que lo que Last Tour busca en mí y en el desarrollo en Aragón de la empresa es seguir con el espíritu de colaboración que siempre he practicado como os decía y, de esa forma, darle esa personalidad que tenemos los aragoneses, que seguro que podemos aportar mucho a esta gran empresa", ha concluido Sergio Vinadé.