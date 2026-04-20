Lo mejor de soul y el jazz estará en el Teatro del Mercado con la voz de Viki Lafuente y su Big Band

Viki Lafuente y su Big Band abren el 'Cotton Club' en Zaragoza, una propuesta vibrante y fresca que promete invitar a una fiesta con aires de Nueva Orleans a quienes se acerquen a vivir alguna de las tres funciones, del viernes 24 al domingo 26 en el Teatro del Mercado. El espectáculo estará liderado por la propia Viki Lafuente y contará con la dirección musical de Gerardo López.

La cantante, actriz y productora zaragozana ha presentado el espectáculo junto al trompetista y director, Gerardo López. Según López, en el 'Cotton Club' se va a ver a Viki Lafuente "convertida en una diva". El reportorio, no en vano, incluye piezas de las grandes mujeres de la música norteamericana: Ella Fitzgerald, Ruth Etting o Peggy Lee, entre otras.

Pero, además de clásicos como 'Why don't you do right' o 'How High the moon', también habrá espacio para que las palmas del público se acompasen con 'When the saints go marching in' u 'Oh, happy day'.

Viki Lafuente y Gerardo López durante la presentación de 'Cotton Club' en el Teatro Principal / Javier Río

Lafuente se ha mostrado "encantada de traer este formato" y ha confirmado que el repertorio de 'Cotton club' va a incluir temas propios y un adelanto especial. "Estoy trabajando en nuevos proyectos para 2027 y se va a ver algo", ha contado. Así, los momentos festivos se alternarán con otros más íntimos y con instrumentales interpretados por la Big Band.

La formación de 10 músicos que se subirá al escenario para arropar la enorme voz de Viki Lafuente serán, además del propio Gerardo López: Álex Comín, guitarra; Jesús Martí, bajo; David Sánchez, batería; Germán Lobato, trompeta; Lorenzo Burrel, trombón; Gemma Arandia, saxo tenor; Ana Puey y Jorge López, saxo alto.

La fuerza de una voz inconfundible

"Va a ser una terapia contra la tristeza", ha afirmado Lafuente, quien también ha sido halagada por José María Turmo, gerente del PMAEI: "Los espectáculos de Viki Lafuente, y en particular el formato big band, son muy potentes". Por otra parte, Turmo, ha reseñado la especial capacidad vocal de Lafuente, de la que ha dicho que es una "propuesta rara, pero bien resuelta", en tanto que su registro se asimila a las voces negras.

Viki Lafuente está considerada como 'La voz del soul aragonés'. Después de 20 años de trayectoria, ha transitado del grunge y el rock hasta el jazz o el blues. Fiel a la música independiente y la autogestión de su carrera, uno de los puntos de mayor visibilidad lo vivió en 2019, año en el que llegó a las semifinales del concurso televisivo de 'La Voz'. Al año siguiente recibió, el reconocimiento como Artista de Mayor Proyección en los Premios de la Música Aragonesa 2020.

Al final de la presentación, Viki Lafuente ha interpretado a pleno pulmón 'When the saints go marching in', acompañada de la maestría de Gerardo López con la trompeta.

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Las sesiones serán a las 20.00 horas el viernes 24 y el sábado 25, mientras que el domingo 26 el concierto será a las 19.00 horas. La función del viernes será bonificada, y el precio de las entradas es de 20 euros.