Teatro Arbolé programa funciones para todos los públicos para el puente de San Jorge

El Teatro Arbolé de Zaragoza ha preparado una programación muy especial para este puente de la festividad de San Jorge. Del 23 al 26 de abril se pondrán en escena tres espectáculos diferentes. Empezando con el mismo día 23 y la sorprendente versión de 'Los tres cerditos' titulada 'Chan, chan, plan'. El plan para el viernes lo protagonizará Germán Vilar y su 'Magic Music' y el fin de semana es para el teatro para los pequeños con 'Jardín secreto'.

El Día de Aragón, 23 de abril, las compañías argentinas Omar Álvarez Títeres, Arde la Nona y la Compañía Nacional de Fósforos proponen 'Chan, chan, plan'. La versión del clásico 'Los tres cerditos' se produce narrado sin palabras, con títeres y máscaras, además de apostar por un final muy diferente.

Esta es la historia de tres hermanas cerditas que a la hora de dejar su hogar deciden urdir un plan para cambiar, de una vez por todas, la tan conocida historia. Para eso trabajan juntas y a la par crean situaciones para enfrentar al lobo, que por más que percibe las diferencias e intenta idear su propio plan, finalmente siempre termina por hacer lo mismo. Así el lobo, es superado por el ingenio de estas hermanas, que reutilizan el colosal soplido para izar velas y salir a navegar con ese viento a favor, en busca de nuevas aventuras.

Germán Vilar, mago y violinista, presentará este viernes, 24 de abril, también en doble función, el espectáculo 'Magic Music'. Este artista polifacético, cuyo empeño es combinar música e ilusionismo de una forma original y sorprendente, fusiona su talento en una representación que, además de divertir, demuestra que en sus manos dicha unión forma un matrimonio muy bien avenido.

Finalmente, el sábado 25 y el domingo 26 la compañía asturiana ZIg Zag Danza presenta 'Jardín secreto'. Es una obra diseñada para la primera infancia en la que la danza y el teatro visual prestan atención a las cosas pequeñas. La observación tranquila se opone al ritmo vertiginoso de nuestros días. Una invitación a dejar nuestra huella en un jardín en el que minúsculos movimientos generan grandes cambios, como sucede en la vida y en la naturaleza. Los sonidos del espectáculo han sido grabados en parques naturales de España y se funden con la música del clarinete y el violín.

Representación de 'Jardín Secreto' / Teatro Arbolé

La obra fue distinguida con el Premio Oh! de las Artes Escénicas de Asturias a la Mejor Composición musical. Este espectáculo recrea a un jardín en el que fluye el infinito ciclo de la vida desde la danza, la música y la gestualidad, estimulando los sentidos de los más pequeños ante los que se despliega un universo visual y sonoro que se transforma de forma constante.

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Para los tres espectáculos el precio de las entradas será de 9 euros y están disponibles en la web del Teatro Arbolé y en taquilla. Tanto el jueves 23 como el viernes 24 de abril, las funciones son a las 12.00 y 17.00 horas. Por su parte, el teatro para primera infancia del sábado 25 está programado para las 18.00 horas y el domingo 26 será a las 12.00 horas.