La asociación aragonesa Atrapavientos celebra el Día del Libro en el Instituto Cervantes de Manila

La asociación cultural Atrapavientos, referente nacional en el fomento de la lectura y galardonada con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, participará el próximo 25 de abril en el Día del Libro organizado por el Instituto Cervantes de Manila, en colaboración con la Embajada de España en Filipinas.

La presencia de Atrapavientos en este país supone un paso más en la proyección internacional de la entidad aragonesa, que lleva en su ADN el compromiso por compartir su modelo de mediación lectora, centrado en la participación, la creatividad y un íntimo vínculo con los libros y las historias que nos acompañan durante toda la vida.

En concreto, las actividades serán impartidas por Jorge Gonzalvo, coordinador de Atrapavientos, e irán dirigidas a amantes de la lectura de 1 a 99 años. Entre otras, los participantes podrán disfrutar de:

'Libros que Importan Filipinas' , adaptación internacional del exitoso proyecto que invita a intercambiar libros dedicados como gesto de conexión entre lectores.

, adaptación internacional del exitoso proyecto que invita a intercambiar libros dedicados como gesto de conexión entre lectores. 'Picnic literario' , una actividad que combina lectura, convivencia y espacio público, para conectar con las historias que nos hacen más humanos.

, una actividad que combina lectura, convivencia y espacio público, para conectar con las historias que nos hacen más humanos. 'Plantadores de historias', iniciativa que mezcla literatura y naturaleza para sembrar relatos y fomentar la creatividad.

Estas propuestas se integran en un amplio programa cultural que incluirá recitales de poesía filipina en español, cuentacuentos, presentaciones de libros, clases gratuitas de español, actividades infantiles, música, arte urbano y gastronomía española. La jornada se desarrollará en los Ayala Triangle Gardens, de 9 a 23 horas.

Además, el martes 28 de abril Jorge Gonzalvo impartirá en la Universidad de Filipinas el taller de escritura autobiográfica 'El personaje habitado', dirigido a los estudiantes de español.

La celebración del Día del Libro en el Instituto Cervantes de Manila reunirá a instituciones culturales, autores, lectores y creadores en una jornada abierta y participativa para fortalecer los lazos culturales entre España y Filipinas. En este contexto, la presencia de Atrapavientos representa un ejemplo de cómo la innovación en el fomento de la lectura puede traspasar fronteras y generar comunidad a través de los libros.

Un modelo de referencia en el fomento de la lectura

Atrapavientos es una asociación cultural nacida en Aragón que se ha consolidado como una de las iniciativas más innovadoras en el ámbito del fomento lector en España. Su trabajo se caracteriza por generar experiencias en torno a la lectura que conectan con públicos diversos, especialmente jóvenes y personas afincadas en el medio rural, a través de formatos participativos y creativos.

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El reconocimiento con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2022 avala una trayectoria basada en proyectos como 'Libros que Importan', que ha logrado replicarse en una veintena de ciudades de cuatro países, con casi 17.000 intercambios de libros, o iniciativas que combinan literatura, educación y acción social.