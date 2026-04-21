La otra cara del Día del libro: Estas son las librerías que han bajado la persiana en el último año en Zaragoza

El Día del libro es la fecha más importante del año para el sector y, por supuesto, las librerías que, aunque no suelen dar datos oficiales, algunas aseguran que suelen facturar el 40% de todo el año en solo el 23 de abril merced a la multitudinaria jornada que se celebra en torno al paseo de la Independencia.

Pero este año habrá varias librerías que no lo celebrarán ya que desde 2025 ya son cuatro las librerías que han tenido que bajar la persiana en Aragón, alguna de ellas muy significativas en lo que ha sido un año y medio negro para las librerías. Si bien es cierto que las que siguen abiertas tienen, a priori, un negocio muy sólido basado también en lo

Una histórica que se fue

En marzo de 2025 era la librería Central de Zaragoza la que anunció que su aventura de más de 45 años llegaba a su fin acuciada por los acreedores y lastrada, según explicaban, por la tardanza en las ayudas del Gobierno de Aragón para los libros de texto, un mercado en el que la librería había encontrado una de sus fortalezas. Aunque aún estaba dando sus últimos coletazos el histórico establecimiento ya no salió a vender el Día del libro del año pasado.

Poco después, llegó el anuncio del cierre de Picaraza Shop, la librería y tienda de discos que estaba ubicada en la Avenida Goya, 58, que se se había convertido en un dinamizador cultural organizando exposiciones, pesentaciones de libros y proyecciones. Hemos aguantado todo lo que han dado las fuerzas de sí, pero toca pasar página y dedicarse a otra cosa", aseguraba en sus redes sociales el impulsor del proyecto, César Cartiel.

El último golpe

Hace poco, también en Zaragoza, como un goteo constante, ha sido otra librería la que ha anunciado su adiós que ya ha fijado para este 24 de abril. Se trata de Re-Read, ubicada en la calle Coso número 97. Así lo anunció la cadena de librerías 'low cost' en sus redes sociales, en las que también ha confirmado que su otro establecimiento zaragozano, el del paseo Fernando el Católico, seguirá abierto.

Re-Read es una enseña de librerías 'low cost' especializada en la compra y venta de libros de segunda mano, con un modelo de expansión basado en franquicias. Fundada en Barcelona en 2012, cuenta con numerosas tiendas en España y su enfoque es la sostenibilidad, ofreciendo libros en perfecto estado a precios mucho más asequibles.

Cierre que se suman a varios de librerías de hace unos años entre los que destaca el adiós de Los portadores de sueños, un duro golpe para la cultura zaragozana que en 2019 vio como acababa la vida de unas librerías de referencia de la ciudad con premios nacionales.

Una histórica de Huesca

Esta sangría que no cesa no ha afectado solo a Zaragoza ya que Huesca también ha vivido este año el traumático cierre de una de sus librerías más emblemáticas, Másdelibros. Tras 36 años en activo y tras el traspaso del lugar de Ludi Escartín y Jesús Buil a Ana Martínez en mayo de 2025, a principios de este mes de abril, la nueva responsable decidió bajar la persiana del establecimiento con una explicación muy sencilla: “No funciona”.