El aragonés Jorge A. Lara preestrena ‘Los justos’ en los cines Palafox: cómo comprar las entradas
Pilar Castro y los dos directores del filme protagonizan un coloquio este jueves en Zaragoza
El aragonés Jorge A. Lara preestrena este jueves (19.30 horas) en los cines Palafox de Zaragoza su película 'Los justos', que ha dirigido junto a Fer Pérez, y que está protagonizada por Carmen Machi, el oscense Vito Sanz y Pilar Castro. Esta última actriz acompañará a los directores en el coloquio que, dirigido por Carlos Gurpegui, habrá junto a la proyección de la película en Zaragoza.
De qué va la película
En el filme, nueve miembros de un jurado popular deliberan aislados un polémico caso de corrupción. Las pruebas son irrefutables, la opinión pública ya ha emitido su veredicto, nadie parece tener dudas... Hasta que reciben una oferta en secreto: cada integrante ganará un millón de euros si cambia su voto de culpable a inocente. Pero si quieren entrar en el juego, deberán alcanzar la unanimidad; algo que sacará a la luz las verdaderas causas pendientes de cada uno de los miembros del jurado.
La película tiene previsto su estreno en salas comerciales el próximo 30 de abril. Las entradas para el preestreno de este jueves se pueden adquirir en la web de los cines.
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