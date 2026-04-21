El discurso más reivindicativo de los Premios de la música: "El futuro musical en Aragón peligra"

La Doloritas, la banda que se llevó el reconocimiento como mejor EP por 'Me escupió la lumbre' en la pasada gala de los Premios de la música aragonesa que se celebró el sábado en Monzón, protagonizó, además, el discurso más reivindicativo a lo largo de la celebración.

Fue uno de sus miembros, Lorién Vicente el encargado de recoger el galardón por los motivos que luego desvelaría a lo largo de su discurso: "Valoramos y agradecemos el esfuerzo de todas las personas que sacan adelante esta gala, así como el de los artistas, tanto los que estáis aquí nominados como los que no", comenzó su alocución, que prosiguió: "Desde las administraciones se presume la riqueza de la escena musical aragonesa, y estamos de acuerdo en que es abundante, pero la realidad es que hoy dos de los tres miembros de La Doloritas están tocando fuera de Aragón con otros proyectos. Y añado que yo estoy aquí porque una lesión en el codo me ha impedido dar el concierto que tenía que dar hoy también fuera de Aragón", señaló.

"Todos queremos estar juntos"

Por eso, el miembro de La Doloritas fue crítico con la situación en la comunidad: "Esta es sólo una muestra más de que el futuro musical en Aragón peligra, pese a tener talentos como Lucía (Lu Demie). La inversión en cultura, porcentualmente hablando de esta comunidad es ya la segunda menor de España, y esto impide que todos aquellos que ayudan a los músicos aragoneses a crecer tanto personal como musicalmente vea reflejada esa escena de la que todos queremos estar juntos", denunció antes de concluir su discurso entre los aplausos del público: "Con el puñete en alto, como me han pedido los chicos, Entalto Aragón".

En lo referente al palmarés global, los premios estuvieron muy repartidos. De hecho, la única artista que sumó más de un galardón fue Pilar Almalé, sin duda la gran triunfadora de la gala. La violagambista, cantante y compositora zaragozana se llevó los premios a mejor elepé y mejor solista y, además, protagonizó uno de los momentos de la noche al interpretar ella sola, con su voz y su viola de gamba, el tema tradicional 'Yo me enamoré de un ayre' con improvisación sobre la cadencia andaluza.