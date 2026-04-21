Ixeya, Diego Peña o Ariadna Redondo estarán 'A la fresca en Cinco Villas'

La Comarca de Cinco Villas lanza una nueva edición de su programa cultural 'A la fresca', que cumple ya nueve años promoviendo el acceso a la cultura en los municipios cincovilleses. Este ciclo comenzó el pasado sábado, 18 de abril, en Isuerre, con el concierto de Super Ocho, y terminará el 19 de septiembre, en Urriés, con el concierto de Ixeya.

En total habrá 50 actividades, que se desarrollarán en todas las poblaciones de las Cinco Villas entre los meses de abril y septiembre. Al igual que el año pasado, el cartel de actuaciones da un fuerte protagonismo a los grupos y artistas locales.

El programa apuesta por una oferta variada: actuaciones musicales, espectáculos de circo, magia, títeres, teatro y cuentacuentos, pensados para públicos de todas las edades. Entre los artistas locales destacan nombres como Mari Carmen Rived, Ixeya, Universal Sound, Super Ocho, La séptima farola, Patri y Mar, Ester Vallejo, entre otros.

Cartel de 'A la fresca en Cinco Villas' / Comarca de Cinco Villas

Pero, además, por citar algunos de los ejemplos de espectáculos, se pueden señalar los de Javi el Mago, Javi Malabares, Simelasé, Peio Rivas, Diego Peña o Ariadna Redondo, además de la compañía de Marian Nadal.

El consejero de Cultura y Turismo de la Comarca de las Cinco Villas, Armando Soria, indica al respecto de ‘A la fresca’ que “este programa permite la entrada a lugares donde realmente es difícil llegar, democratizamos la cultura, porque al final la cultura no solamente es lo que vemos”. Así, prosigue Soria, “no solamente tienen derecho a vivir y a disfrutar de la cultura los ciudadanos y los vecinos de las grandes ciudades, sino también colectivos muy aislados como los usuarios de residencias de ancianos”.

“La cultura nace en el mundo rural, la cultura con mayúsculas, y de alguna manera, este año, lo que hemos querido es ahondar un poco más en esa sensación de pertenencia y orgullo. Hemos hecho una convocatoria para que se presentaran nuevos grupos de la Comarca de las Cinco Villas”, dice el consejero comarcal.

Toda la programación de 'A la fresca 2026' estará disponible en la web de la comarca de las Cinco Villas, además de en las redes sociales de la comarca, donde se irán anunciando los espectáculos oportunamente.

Los espectáculos son siempre gratuitos, dado que es la entidad comarcal la que asume los gastos de su celebración.

Para dar dinamismo cultural a la zona, cada municipio ha podido seleccionar sus actuaciones preferidas de entre las propuestas ofertadas, vigilando que los espectáculos no coincidan. De manera que los municipios cercanos sean diferentes, “favoreciendo así una programación diversa y de mayor calado que permita el movimiento entre vecinos de municipios diversos”, precisa Armando Soria.

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‘A la fresca’ forma parte de la estrategia de la Comarca de Cinco Villas para dinamizar la vida cultural en sus municipios, muchos de ellos de pequeña población. A esta programación se sumará en otoño el ciclo 'Al abrigo', de octubre a diciembre, que en conjunto superarán los 100 espectáculos anuales en todo el territorio.