‘La ahorcada’, de Miguel Ángel Lamata, encabeza los estrenos

La cartelera se renueva este miércoles (previa del Día de San Jorge) con una selección de títulos que abarcan desde el cine biográfico hasta el terror nacional con la llegada de la película aragonesa 'La ahorcada', de Miguel Ángel Lamata. 'Michael' es el estreno más esperado, un ambicioso 'biopic' explora la compleja vida y el legado musical del Rey del Pop, y 'Turno de noche', un 'thriller' de supervivencia con tintes de ciencia ficción. Junto a ellas, llegan la adaptación cinematográfica 'Kraken: el libro negro de las horas', 'Zona 3' y 'El sonido de la caída'.

En 'La ahorcada', una cantautora se suicida en el jardín de su amante después de ser abandonada por éste. Pero su fantasma se queda en la mansión. Sus ansias de venganza desencadenarán una espiral de locura, horror y muerte que convertirá la vida de la familia en un infierno. Amaia Salamanca, Eduardo Noriega, Cosette Silguero y Norma Ruiz protagonian este 'thriller' de terror dirigido por Miguel Ángel Lamata.

Ambicioso 'biopic'

'Michael' es el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido. La película muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella. La película descubre tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario. La cinta esta protagonizada por Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo, Jayden Harville, Jaylen Lyndon Hunter bajo la dirección de Antoine Fuqua.

Producida por, Gavin Polone, el responsable de la saga 'Zombieland', 'Turno de noche' es la adaptación cinematográfica de la novela de culto 'Bajo cero'. La película remite a filmes clásicos como 'El experimento del doctor Quartermass' de 1955, a las míticas películas de John Carpenter de los años ochenta, y a producciones modernas como 'Men In Black'.

Premiada en Cannes

Alejo Sauras, Maggie Civantos, Natalia Rodríguez, Aitziber Luma, Martin Urrutia y Natalia Millán protagonizan 'Kraken: el libro negro de las horas', la adaptación al cine del cuarto título de la saga superventas de Eva García Sáez.

'Zona 3', por su parte, es una película de ciencia ficción dirigida por Cédric Jiménez en la que Alma, una inteligencia artificial, controlará a la población de París, dividida en tres zonas según la clase social. El asesinato del creador de la IA desencadena una investigación.

La cinta galardonada con el Premio del Jurado del Festival de Cannes, 'El sonido de la caída', aterriza para contar la historia de cuatro mujeres jóvenes en épocas distintas.