La máquina recreativa personalizada en clave de rap para El Momo que enamora a Borja Iglesias: "Es un viaje en el tiempo"

Uno de los raperos aragoneses más destacados en la prolífica relación de Zaragoza con la rima desde los tiempos de la base americana, El Momo, cultiva al mismo tiempo otra de sus grandes aficiones, los videojuegos, y, ahora, para el estudio que se está reformando y que pronto verá la luz ha encargado a Cris Arcades, uno de los profesionales del sector más destacados de Aragón, la fabricación de una máquina recreativa personalizada en la que el rap, como no podía ser de otra manera, tiene un lugar protagonista.

Ha sido el propio El Momo el que ha desvelado el resultado final de la máquina recreativa: "Mirad esta obra de arte, es una pasada, con todos los iconos que me marcaron, con el símbolo de Rapsolo, las hojas de 'El círculo' (el disco de Kase.O de cuya gira formó parte El Momo), Vonlippe (la marca de su mujer, que es diseñadora), el 'Parental Advisory'.... Es que tiene mil detalles y mirar aquí este rollo Rockola con sus altavoces, bluetooth... Es que no me canso de mirarla".

"Va a haber fila para jugar"

El propio Cris Arcades también ha revelado cómo ha sido el trabajo: "En realidad, ha sido muy fácil partiendo de la base que me habías dejado con una foto", le dice a El Momo, "sabía que lo querías más o menos así y lo difícil ha sido la reallización artística hecha a mano por el maestro Carabias". "Y todos los juegos que lleva dentro, va a haber fila en el nuevo estudio porque menudos vicios van a caer", concluye El Momo.

"Esto no es solo una consola, es un viaje en el tiempo y un tributo a la cultura urbana", señala Cris Arcades, que prosigue: "Queríamos fusionar dos mundos. En la base, hemos recreado una rocola clásica de los años 50, dándole ese toque vintage y musical que conecta con los orígenes de todo. El frontal es puto fuego, con ilustraciones del maestro Carabias, que ha capturado la esencia del rap de una forma magistral".

Las reacciones a esta joya de arte no han tardado en llegar y también la de personalidades como Sho-Hai ("Qué pasada, macho") o el propio futbolista internacional Borja Iglesias ("Épica")