El Paraninfo reivindica en una exposición a los artistas más olvidados de Aragón: de Marcelino de Unceta a Mariano Barbasán

El zaragozano Francisco Palá Laguna vivía de niño muy cerca de la desaparecida Galería Naharro, en la plaza del Justicia. Sus padres la frecuentaban con asiduidad y por esa época incluso empezaron a adquirir algunas obras. De ellos heredó el amor por el arte y la pasión por el coleccionismo. Ahora, su esfuerzo y dedicación van a permitir que los aragoneses puedan redescubrir algunos de los pintores más "olvidados" de la comunidad. No en vano, muchos de estos artistas desarrollaron sus carreras en otros países y fallecieron sin honores por parte de las administraciones aragonesas.

"Lamentablemente no fueron bien tratados ni se les rindió homenajes cuando murieron. Ese olvido hizo que los coleccionistas de aquí no compraran sus obras y que acabaran en manos de galerías europeas y latinoamericanas. De hecho, más de la mitad de estos cuadros los he comprado fuera", ha explicado el propio Francisco Palá Laguna este martes en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Allí se podrá visitar hasta el 18 de julio una exposición compuesta íntegramente por obras de su colección particular, construida con rigor a lo largo de los últimos 30 años. La muestra se titula ‘Roma y París, horizonte de los artistas aragoneses (1870-1920)’ y reúne unos 130 lienzos de Francisco Pradilla, Marcelino de Unceta, Mariano Barbasán, Gascón de Gotor, María Luisa de la Riva, Agustín Salinas, Juan José Gárate o Joaquín Pallarés, entre otros. Muchos de estos cuadros son inéditos y nunca se han podido ver en Zaragoza.

El coleccionista zaragozano Francisco Palá Laguna, este martes en la presentación de la exposición. / Javier Río

La muestra, comisariada por la catedrática Concha Lomba, se articula en torno a una idea central: mostrar el diálogo entre Aragón y los grandes centros artísticos europeos (Roma y París), a través de la experiencia vital y creativa de esta veintena de pintores.

Y es que durante el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del XX, destacados artistas aragoneses realizaron viajes a diferentes países europeos con el objetivo de ampliar su formación, conocer nuevas tendencias y tomar contacto con las corrientes culturales que marcarían la modernidad artística. "Todos estos pintores se iban primero a Madrid y luego los que lograban una beca viajaban hasta Roma o París para seguir formándose; varios de ellos lograron triunfar allí", ha explicado Lomba.

Este es el caso por ejemplo de Francisco Pradilla, calificado como el segundo mejor pintor aragonés solo por detrás de Goya y que llegó a ser director de la real Academia de España en Roma y del Museo del Prado. "María Luisa de la Riva también llegó a ser una de las mejores pintoras del momento en Europa", ha apuntado Lomba.

Todos estos viajes tuvieron un impacto significativo en su obra, introduciendo temas, composiciones y lenguajes que enriquecieron la pintura aragonesa de finales del XIX.

La Zaragoza de principios del siglo XX

La exposición del Paraninfo, impulsada por la Universidad de Zaragoza y la DGA, reúne sobre todo lienzos de paisajes y de carácter costumbrista, reflejando imaginarios visuales de la época. El recorrido se abre con un primer ámbito dedicado a la imagen de Zaragoza en el que puede verse por ejemplo un óleo del Torreón de la Zuda realizado en 1909 por Gil Bergasa u otro de la Torre Nueva pintado en 1870 por Ruiz de Valdivia. En este apartado se incluyen también varias obras de Marcelino de Unceta en las que retrata rondallas de baturros o escenas taurinas.

Las referencias a la comunidad van desapareciendo paulatinamente en el itinerario de la exposición para establecer un diálogo con esos centros artísticos europeos. De hecho, en varios de los lienzos aparece representada la ciudad de París, como es el caso de los óleos realizados por Joaquín Pallarés a principios del siglo XX.

La muestra, que también ha sido presentada por el director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, se completa con la edición de un catálogo con textos de la comisaria, del propio coleccionista y de especialistas que reflexionan sobre el coleccionismo y la producción artística aragonesa de finales del siglo XIX y principios del XX.