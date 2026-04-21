Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bienes de SijenaPremios Música AragonesaReal ZaragozaMáquina recreativa El MomoPueblo Rosalía ZaragozaCalamar Bravo ZaragozaSucesos Aragón
instagramlinkedin

La paredes del Palacio de Larrinaga se viste con la obra de 'Pintores románticos ingleses en la España del S. XIX'

La reapertura del Palacio de Larrinaga se acompaña de una exposición, distribuida por las distintas estancias del edificio, de artistas románticos británicos decimonónicos

Marisa Oropesa y José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja, observan uno de los cuadros expuestos en el Palacio de Larrinaga

Marisa Oropesa y José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja, observan uno de los cuadros expuestos en el Palacio de Larrinaga / JAIME GALINDO

Mari Luz Sánchez

Zaragoza

A raíz de la reapertura del emblemático edificio de la calle Miguel Servet, el Palacio de Larrinaga, la Fundación Ibercaja ha incluido en el recorrido del edificio una muestra pictórica. En este caso se trata de 'Pintores románticos ingleses en la España del S. XIX', comisariada por Marisa Oropesa.

Se trata de casi 50 piezas del S. XIX realizadas mediante técnica de óleo o acuarela y con la firma de artistas tan relevantes como John Philip, John Bagnold o John Dobbin. Su contemplación dentro del espacio arquitectónico aúna sensibilidad artística, contexto histórico y estética. "El arte nos hace a todos más sensibles, nos hace mejores personas y nos da un halo de esperanza", ha subrayado la comisaria de la exposición, Marisa Oropesa.

Tras la Guerra de Independencia en España a principios del S. XIX, los artistas británicos se sintieron atraídos por los modos de vida en la península. Oropesa lo ha resumido en: muchos curas, todos fumando, vida precarizada y la creencia de que "éramos África", en tanto al exotismo que los artistas encontraban en el país.

En imágenes | Así es por dentro el precioso Palacio de Larrinaga de Zaragoza

Una de las salas decoradas con los cuadros de la exposición 'Pintores románticos ingleses en la España del S. XIX' / JAIME GALINDO

La mirada de estos dibujantes extranjeros permite tener un retrato de aquella época, de las ciudades españolas como Granada, Alcalá de Henares o Segovia; también de escenas populares y de las tradiciones que tanto llamaban su atención, como las corridas de toros o los festejos populares, especialmente vinculados a la zona de Andalucía y a ese ideario español de la época. Así, con cuadros como 'Charla en la fuente', 'El Alcázar', 'Después de la corrida', 'Aguadora de Sevilla' o 'Amanece en la Alhambra de Granada', se dio a "conocer al resto del mundo cómo vivían los españoles", ha explicado Oropesa.

Noticias relacionadas y más

Los diferentes lienzos de esta colección particular muestran a la perfección la esencia del movimiento romántico, que exaltaba el sentimiento frente a la razón neoclásica. Sobre las paredes del Palacio de Larrinaga ofrecen una ventana al ambiente popular en el que se originó la construcción de este edificio, a principios del S. XX.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lalo Arantegui trabaja en el retorno de Rubén Díez y ve con buenos ojos el de Jair
  2. Loquillo convierte en catalana a una artista aragonesa en 'Lo de Évole': '¡Por dios, la gran cupletista!
  3. Keidi Bare pide perdón a David Navarro por su reacción al cambio antes del descanso frente al Ceuta
  4. Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
  5. Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
  6. La calle de Zaragoza donde puedes comprar productos de todo el mundo: 'Nos duele que solo se hable de lo malo
  7. La escuela pública de Aragón convoca una huelga de dos días en mayo contra la concertación del Bachillerato
  8. Las inversiones de Ander Herrera, ex del Real Zaragoza, fuera del fútbol: dos sociedades inmobiliarias, ocho millones de capital social y conexiones con el porcino y la hostelería

La paredes del Palacio de Larrinaga se viste con la obra de 'Pintores románticos ingleses en la España del S. XIX'

La paredes del Palacio de Larrinaga se viste con la obra de 'Pintores románticos ingleses en la España del S. XIX'

El simulacro ferroviario en la estación Delicias, en imágenes

El simulacro ferroviario en la estación Delicias, en imágenes

La jueza del caso de la pasarela de Santander amplía la acción penal a un tercer funcionario de Costas por seis posibles homicidios

La jueza del caso de la pasarela de Santander amplía la acción penal a un tercer funcionario de Costas por seis posibles homicidios

Azcón pide al Gobierno de España que "cumpla sus compromisos" con el Nudo Mudéjar en el Día de Aragón en Teruel

Azcón pide al Gobierno de España que "cumpla sus compromisos" con el Nudo Mudéjar en el Día de Aragón en Teruel

La Policía detiene 'in fraganti' a un joven por robar a una mujer de 65 años en Zaragoza

La Policía detiene 'in fraganti' a un joven por robar a una mujer de 65 años en Zaragoza

El Palacio de Larrinaga de Zaragoza reabre su riqueza patrimonial al público: "Es una declaración de amor"

El Palacio de Larrinaga de Zaragoza reabre su riqueza patrimonial al público: "Es una declaración de amor"
Tracking Pixel Contents