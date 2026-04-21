'Sueño Lorca o el sueño de las manzanas': una biografía emocional de Lorca en el Teatro de la Estación
El Teatro de la Estación acoge la obra 'Sueño Lorca o el sueño de las manzanas', de Baraka Teatro, este domingo 25 de abril
El Teatro de la Estación acoge el sábado 25 de abril a las 19.00 horas la representación de 'Sueño Lorca o el sueño de las manzanas', de la compañía madrileña Baraka Teatro, un montaje poético para todos los públicos que propone un viaje onírico al universo de Federico García Lorca.
Lejos de una aproximación biográfica convencional, la obra se construye como un 'collage' escénico donde se entrelazan textos menos conocidos del autor, fragmentos de entrevistas, música, imágenes y recuerdos para acercarnos a su mundo interior: sus sueños, miedos, deseos y su profunda conexión con la vida y la libertad.
Dirigida y escrita por María Caudevilla, la pieza —interpretada por la propia Caudevilla junto a José Manjón— se sitúa en un territorio donde lo poético y lo sensorial dialogan constantemente. Infancia, viajes, amor, muerte o memoria aparecen como destellos que se suceden sin lógica narrativa tradicional, como en un sueño, construyendo una experiencia escénica que invita al espectador a sentir más que a comprender.
Con más de quince años de trayectoria, Baraka Teatro se ha consolidado como una compañía de referencia en el ámbito de la creación contemporánea, apostando por un lenguaje propio basado en el trabajo físico, la creación colectiva y la poesía escénica. 'Sueño Lorca', uno de sus montajes más emblemáticos, ha recorrido teatros nacionales e internacionales y fue nominado a tres Premios Max, destacando por su capacidad de emocionar y renovar la mirada sobre el poeta granadino.
El espectáculo nace del deseo de acercarse a Lorca desde lo emocional, evocando su pensamiento y sensibilidad más allá de sus textos más conocidos. Un homenaje vivo que nos recuerda la vigencia de su voz y su mirada en el presente.
Las entradas tienen un precio general de 18 euros, con tarifa bonificada de 15 euros (estudiantes, pensionistas y colectivos con convenio); el mismo precio tienen las entradas de venta anticipada y para los socios y el alumnado del Teatro el precio es de 7 euros.
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