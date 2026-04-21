El suplemento 'Abril' llega a Aragón con un primer número especial con motivo del 23 de abril

Una de las pocas certezas que hay en este mundo que cada día se sacude ante nuevos sobresaltos es la de que los libros siguen siendo una compañía imprescindible en nuestra vida. El tiempo detenido de los confinamientos se transformó en muchas horas de lectura extra y produjo un aumento en las ventas, y aquello que parecía un fenómeno temporal, empujado por la necesidad de matar el rato y la ansiedad, acabó convertido en una tendencia que permanece. Y es algo que, año tras año, en Aragón comprobamos con la celebración del Día del libro, una fiesta que ya no se comprende sin la literatura en las calles.

En una coyuntura como esta, Prensa Ibérica apostó por tener una participación más activa en la conversación cultural lanzando un nuevo suplemento semanal de libros en papel que tendrá también su traslación a digital. Ahora, 'Abril' llega a Aragón para complementar la información cultural y convertirse en una referencia para el público lector en la comunidad. Cada sábado, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN publicará un suplemento de ocho páginas consagradas exclusivamente a los libros.

Número especial

Este primer número en la comunidad, que se publicará excepcionalmente en jueves (por coincidir con el Día del libro), estará dedicado especialmente al 23 de abril. A lo largo de sus páginas, 'Abril' recomendará más de 100 obras de narrativa aragonesa, española, internacional, ensayo, best sellers, novela negra y novela histórica. Libros seleccionados por expertos en cada uno de los géneros que serán el regalo perfecto para un día como el de este jueves.

Las páginas de 'Abril' contarán con ambiciosos temas de producción propia, en un abanico de formatos en el que caben entrevistas, reportajes, reseñas y críticas, así como piezas informativas más breves. Y con la intención de ir más allá del habitual ciclo promocional de la industria, para dar cabida a temas y enfoques diferentes.

Las piezas firmadas por autores hablando de sus propias obras, o las ventanas abiertas a otros eslabones clave en la cadena del libro (retratos de librerías de todo el país, perfiles de quienes desempeñan oficios fundamentales como la traducción, la agencia literaria o el diseño gráfico, por ejemplo) dan personalidad propia a un suplemento que no quiere quedarse en lo evidente.

La fortaleza de un grupo

'Abril' aprovecha además la capilaridad de un grupo como Prensa Ibérica, con sus periódicos repartidos por todo el territorio nacional, para recoger en sus páginas principalmente los libros publicados en castellano sin excluir de antemano ningún otro idioma.

Noticias relacionadas

«Abril es el mes de los libros, el de Cervantes y el de Shakespeare. El mes en el que se entrega el premio más importante de nuestra literatura y el de la fiesta grande de los lectores, el 23 de abril. Abril es también el ecuador de la primavera, el mes en el que todo nace y en el que lo creativo, como casi todo lo demás, se revoluciona», explica Álex Sàlmon, director del suplemento. «Por eso la premisa de este cuadernillo es que, se trate del mes que se trate, siempre sea abril para sus lectores».