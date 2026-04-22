Artistas contemporáneas dialogan con la obra de Juana Francés en 'Habitar la materia’

El IAACC Pablo Serrano de Zaragoza ha inaugurado la exposición ‘Habitar la materia. Artistas y creación contemporánea’. En la muestra, las creadoras Prado Vielsa, Asun Valet, Rebeca Zarza, Carmen C., Ira Torres y Laía Argüelles Folch dialogan con la obra de Juana Francés.

‘Habitar la materia’, que se podrá visitar hasta el 7 de junio, surge tras la participación de las artistas en las ferias de arte contemporáneo programadas en Madrid coincidiendo con Arco, fruto del apoyo institucional del Gobierno de Aragón. En la presentación de la muestra han participado el director general de Cultura, Pedro Olloqui, el director del museo, Julio Ramón, la comisaria de la exposición, Ana Revilla, las galeristas Olga Julián y Carmen Terreros y las artistas y las artistas Ira Torres, Laia Argüelles Folch, Asun Valet y Prado Vielsa.

Materia, cuerpo e imagen

La muestra reúne la obra de Juana Francés, figura fundamental en la renovación del lenguaje plástico en España, y un conjunto de artistas contemporáneas vinculadas a Aragón cuyas prácticas abordan, desde diferentes perspectivas, la relación entre materia, cuerpo e imagen.

En el trabajo de Juana Francés, la materia deja de ser soporte para convertirse en un campo de tensión donde el gesto, la textura y la densidad configuran una forma de pensamiento. Sus obras no representan: se construyen como presencia. Desde ese punto de inflexión, la exposición propone observar cómo esa intensidad matérico-gestual no solo ha persistido, sino que continúa reformulándose en el contexto actual.

En la obra de Prado Vielsa y Asun Valet, la superficie pictórica se convierte en un espacio de vibración donde la luz, el pigmento y la estructura generan tensiones entre lo visible y lo latente. Frente a ellas, Rebeca Zarza introduce el cuerpo como lugar de construcción, articulando imágenes en las que la forma y la arquitectura se entrelazan en equilibrio inestable.

Dimensón física y procesual

En el espacio, la intervención de Carmen C. activa una dimensión física y procesual de la materia, trasladando la tensión del plano al volumen y situando al espectador en una relación directa con el peso, el equilibrio y la fragilidad. Por su parte, Laía Argüelles Folch desplaza la atención hacia el tiempo, dejando que la materia se transforme sin intervención, acumulando huellas que remiten a procesos de desgaste, memoria y duración.

Finalmente, el trabajo de Ira Torres introduce una fricción entre tradición y contemporaneidad, combinando técnicas clásicas con imaginarios visuales propios de la cultura digital, generando imágenes que oscilan entre lo matérico y lo virtual.

La muestra confronta la obra de artistas aragonesas con la de Juana Francés. / JAIME GALINDO

La exposición no propone una genealogía cerrada, sino un sistema de relaciones. En ella, la materia no es un elemento estable, sino un territorio en constante transformación donde se cruzan gesto, cuerpo y tiempo. En ese cruce, la obra de Juana Francés no aparece como antecedente, sino como un núcleo activo desde el que pensar el presente.

El espacio expositivo se organiza en torno a ese núcleo, desplegándose como un recorrido en el que las obras no se suceden de forma lineal, sino que establecen resonancias entre sí. La presencia de la luz, el vacío y la distancia entre piezas forma parte de esta construcción, reforzando una lectura en la que lo material se abre progresivamente hacia lo perceptivo y lo temporal.

La idea de persistencia

La exposición se articula en torno a la idea de persistencia: la permanencia de ciertas preguntas en el arte contemporáneo relacionadas con la materialidad, la experiencia corporal y la construcción simbólica de la imagen. Si en la obra de Juana Francés la materia se convertía en un campo de tensión entre gesto y estructura, las artistas reunidas en esta propuesta retoman ese legado desde contextos y lenguajes diversos.

En sus trabajos aparecen: la investigación sobre superficie y materia, la relación entre cuerpo, gesto y fragilidad y la construcción de relatos visuales vinculados a la memoria y el territorio.

Los objetivos de esta muestra son visibilizar la contribución de artistas mujeres vinculadas a Aragón en el contexto del arte contemporáneo, establecer un diálogo entre historia y prácticas actuales, generar un proyecto expositivo de carácter intergeneracional y transversal y contribuir a la reflexión sobre la vigencia de la materialidad en el arte contemporáneo.

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En este proyecto participan las galerías Olga Julián, Carmen Terreros y Chiquita Room. Las ferias que conforman la Semana del Arte de Madrid --ARCO, ArtMadrid, JustMad y Hybrid Art Fair--, han permitido identificar y articular parte de las prácticas reunidas en esta exposición.