Coque Malla revisita un clásico de Bertolt Brecht en el Teatro Principal de Zaragoza: "Materializar esta obra maestra es una responsabilidad"

El cantante y compositor Coque Malla se mete como actor en la piel de Mackie Navaja, el carismático y despiadado proxeneta que protagoniza 'La ópera de los tres centavos', una obra del dramaturgo Bertol Brecht, con música de Kurt Weill estrenada en Berlín en 1928 pero que, según el líder de Los Ronaldos, sigue vigente hoy día y seguirá estándolo dentro de 500 años.

El Teatro Principal ha programado para este puente de San Jorge esta obra, una versión contemporánea de una de las piezas más influyentes del teatro del siglo XX y que, según ha dicho Malla en la presentación, tienen la capacidad de "retratar el corazón del alma humana".

Ambientada en el Londres victoriano, supone una feroz crítica al capitalismo valiéndose de canciones sarcásticas y un humor ferozmente crítico y absurdo.

La historia se ubica en un lugar donde la pobreza y la corrupción campan a sus anchas; un entorno en el que el protagonista, Mackie Navaja, controla como proxeneta y criminal las calles con puño de hierro y a base de sobornos. Frente a el, Jonathan Peachum (Omar Calicchio) controla a los mendigos como si fueran trabajadores de una empresa, evidenciando la mercantilización de la miseria.

Cuando Polly Peachum (la zaragozana Carmen Barrantes) se casa en secreto con Mackie Navaja, se desata la indignación de su padre y comienza una trama de traiciones, intereses y estrategias, un tablero en el que Polly demuestra que es capaz de jugar al nivel de los hombres que la rodean.

Para Malla, la obra es "universal" porque al margen de su crítica social, tiene una lectura "mucho más profunda" que tiene que ver con la forma que el alma humana se enfrenta al poder.

La obra, abunda su protagonista, versa sobre el poder en un contexto que es trasladable a la sociedad actual, pero también a la familia o a la pareja. "Que te entreguen la responsabilidad de materializar una obra maestra así es una suerte, pero también una responsabilidad", ha apuntado Malla.

Orquesta en directo

Mario Vega es el director y escenógrafo de esta obra, mientras que la dirección musical corre a cargo de Miguel Malla, hermano de Coque.

La relación con el público es directa y los actores rompen a menudo la cuarta pared para generar momentos de complicidad con los espectadores, a quienes obligan a cuestionarse lo que ven. La acción se desarrolla en un antiguo matadero en ruinas, un espacio lleno de sombras y óxido que se erige como un personaje en si mismo, mientras que el vestuario mezcla la estética de la época con un tono estilizado y simbólico.

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También la orquesta en escena, con un repertorio que mezcla de forma audaz jazz, cabaret, melodías populares y tonadas dulces, se convierte en un elemento narrativo mas, al interactuar con los personajes e intervenir en momentos clave.