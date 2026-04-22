El Día del libro de Zaragoza saca las letras a la calle en un infinito abrazo entre autores y lectores

Más de 350 escritores se citan a lo largo de todo este jueves, día de San Jorge, con miles de lectores en el Día del libro de Zaragoza, uno de los más multitudinarios en España (solo pordetrás del de Barcelona), que llega con más expectación que nunca y con una participación nunca vista. Tanta que ha obligado a instalar estands en la plaza Salamero ya que el paseo Independencia ya no da más de sí.

A lo largo del céntrico paseo y hasta la plaza Aragón se instalarán un total de 115 puestos. De ellos, 25 serán estands de librerías y 49 de editoriales, mientras que también estarán presentes grandes superficies, asociaciones de escritores, de libro viejo y de cómic. Todos ellos se ubicarán a lo largo de 175 arcadas.

Más allá de eso, las cifras volverán a ser espectaculares (a la espera de que las ventas respondan, que suelen hacerlo). Además de los 350 autores y del tradicional descuento del 10%, se repartirán 6.550 claveles y 10.000 marcapáginas. Además, se distribuirán 5.000 programas de mano para que los lectores puedan saber la ubicación exacta de cada escritor, si bien toda la programación de las firmas también se puede consultar en la web de la Feria del libro de Zaragoza.

Una amplia nómina de escritores

La gran mayoría de escritores serán aragoneses, aunque este año también llegarán bastantes de fuera de la comunidad. Algunos de ellos serán muy conocidos, como es el caso de Julio Llamazares, Nieves Herrero, Martín Caparrós, Bernardo Atxaga o Isabel San Sebastián.

De entre los autores de la tierra, destacarán nombres como los de Sergio del Molino, que firmará ejemplares de su nueva novela 'La hija'; el historiador Julián Casanova, que desembarcará con su 'España partida en dos' en formato cómic; Luis Zueco, con 'El juicio: La Inquisición contra Goya'; o Juan Bolea, que firmará sus libros 'Casa de indianos' y 'Parecido a un asesinato'.

También viajará a la capital aragonesa la periodista zaragozana Mavi Doñate (popular rostro de RTVE) para firmar ejemplares de 'Cuéntame el olvido', así como lo cineasta aragonesa Natalia Moreno, que aterrizará con su primer libro: 'Madonna no nació en Wisconsin'.

No obstante, la nómina de escritores aragoneses será mucho más amplia e incluirá a autores como José Luis Corral, Magdalena Lasala, Begoña Oro, Fernando Lalana, Roberto Malo, Fernando Sarría, David Lozano, Nacho Escuin o Miguel Mena.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN volverá a estar presente este año en la cita. De hecho, contará con estand propio a la altura del VIPS de la plaza Aragón y pondrá a la venta las publicaciones impulsadas por su editorial, Prensa Diaria Aragonesa. Entre otros, se podrán encontrar los ejemplares de la colección ‘Memoria visual de Zaragoza’ con fotografías antiguas de la capital aragonesa. Todos los libros tendrán un descuento del 10%.

En Zaragoza, la tradicional vista institucional con los representantes de Copeli, la DGA, la DPZ y el ayuntamiento comenzará a las 10.30 horas en la plaza de España desde donde visitarán los puestos más destacados en los que, además, las autoridades, suelen realizar alguna compra de libros manteniendo la tradición.