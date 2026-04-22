La Muestra de Artesanía de Zaragoza de San Jorge estrena ubicación con entrada gratuita: expositores, fechas y horarios

Zaragoza volverá a convertirse en punto de encuentro para la artesanía aragonesa con una nueva edición de una cita ya consolidada en el calendario de San Jorge. Durante cinco jornadas, desde este miércoles hasta el domingo, la ciudad acogerá un espacio abierto al paseo, al descubrimiento y al contacto directo con los profesionales del sector.

En esta ocasión, la muestra traslada su emplazamiento habitual debido a las obras en la plaza de los Sitios, escenario del evento durante más de dos décadas. La feria se ubicará ahora en la calle Segismundo Moret, a escasa distancia de su localización tradicional, manteniendo así su vinculación con el entorno y con el público que cada año la visita.

Cerámica, joyería, textil, madera y otras disciplinas artesanas estarán presentes en una propuesta que reivindica el valor del trabajo hecho a mano, el comercio de proximidad y la riqueza del patrimonio cultural aragonés.

Fechas y horarios de apertura

La programación se distribuye entre este miércoles 22 y el domingo 26 de abril, con franjas diferenciadas según el día para facilitar la visita del público. La cita se inaugura este miércoles a las 17.00 horas y estará en esta jornada abierta hasta las 21.00 horas. Desde el jueves (día de San Jorge) hasta el sábado abrirá de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo 26 de abril se despedirá con un horario de 11.00 a 15.00 horas. La entrada a la muestra es gratuita.

Desde la organización señalan que "se trata de una oportunidad para apoyar a los creadores locales, descubrir piezas originales y disfrutar de Zaragoza desde una mirada diferente".