Las primeras películas que se podrán ver en la nueva sala IMAX de Zaragoza en los cines Palafox

Hace una semana los cines Palafox de Zaragoza desvelaron el anuncio bomba que llevaban meses preparando, este verano (a falta de confirmar la fecha concreta) abrirá en su complejo del paseo Independencia una sala IMAX, la primera que habrá en Aragón y la primera en España que estará en el centro de una ciudad con todo lo que eso conlleva.

Ahora, los cines Palafox ya han desvelado dos de las películas que formarán parte de la programación de esa sala en los primeros meses de su andadura y, como no podía ser de otra manera, son dos filmes de estreno que se han rodado especialmente para la tecnología IMAX y que son dos de las películas más esperadas.

Desveladas las dos primeras películas

Aunque desde Zaragoza Urbana, propietaria de los cines Palafox, no han revelado la fecha exacta en la que se abrirá la sala (sí han abierto una lista de correo para apuntarse y ser el primero en recibir información sobre la nueva sala IMAX), ya se sabe que el 17 de julio (fecha de su estreno mundial) llegará 'La Odisea', la primera pelicula de la historia rodada íntegramente con cámaras IMAX, mientras que desde el 18 de diciembre lo hará 'Dune: parte 3', "el épico final, rodado con cámaras digitales IMAX y en 70 milímetros", señalan.

'La Odisea', basada en el épico poema de Homero, está escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo y Benny Safdie, entre otros. 'La Odisea' sigue a Odiseo, el legendario rey griego de Ítaca, en su largo y peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, narrando sus encuentros con seres míticos como el cíclope Polifemo, las sirenas y la diosa bruja Circe, mientras intenta reencontrarse con su esposa, Penélope.

'Dune: parte tres', por su parte, es una película épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve. Basada en la novela 'Dune Messiah' de Frank Herbert de 1969, es la secuela de 'Dune: parte dos' (2024) y la tercera y última entrega de la trilogía cinematográfica 'Dune' de Villeneuve. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson y Anya Taylor-Joy repiten sus papeles de las películas anteriores, con Robert Pattinson uniéndose al elenco.

Qué es una sala IMAX

IMAX es un sistema de proyección cinematográfica diseñado para ofrecer mayor calidad de imagen y sonido que el cine convencional. Fue desarrollado por la empresa del mismo nombre y para su utilización se necesitan salas específicas adaptadas a este formato. La principal diferencia respecto a otros sistemas es el uso de pantallas más grandes y una mayor resolución de imagen. Originalmente, empleaba película de 70 mm, más ancha que la estándar de 35 mm, lo que permitía mostrar imágenes con más detalle. Actualmente, también utiliza tecnología digital y proyección láser.