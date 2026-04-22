Los mejores libros aragoneses para comprar y regalar este Día del libro

Sergio del Molino y Manuel Vilas han protagonizado este 2026 los regresos más esperados de autores aragoneses. Y, además, lo han hecho a lo grande. Sergio del Molino ha publicado 'La hija', una brillante obra en la que aborda la figura de Rosario Weiss. Lo hace de una manera minuciosa en la que entremezcla la ficción con la no ficción para hacer avanzar una novela que ha despertado el elogio casi unánime de todos los que se han acercado hasta ella. 'La hija' es una oportunidad de asomarse a una España que nacía y hacerlo a través de una de las realidades más precisas con las que contamos, el arte.

Por su parte, Manuel Vilas, aborda en 'Islandia' la historia de un divorcio y de la reconstrucción de una persona desde que escucha las palabras más temidas, «ya no estoy enamorada de ti». Con su estilo de alto voltaje emocional, en el que combina la experiencia personal, el tono autobiográfico, la nostalgia, el desgarro, la lucidez y el humor, muestra su calidad literaria en un libro que no dejará indiferente a nadie abordando el fin del amor.

Pero hay más libros en esta lista de recomendaciones aragonesas para este San Jorge:

'El juicio', de Luis Zueco

Luis Zueco embarca a los lectores en uno de los episodios más desconocidos y fascinantes de la vida de Francisco de Goya y Lucientes para descubrir que el arte puede ser el arma más peligrosa. La novela aborda la venta de un lujoso libro de estampas titulado los 'Caprichos' el cual, pese al éxito, retira del mercado Goya.

'La chica más lista que conozco', de Sara Barquinero

Sara Barquinero regresa tras el abrumador éxito de Los escorpiones con una novela diferente en la que aborda la vergüenza, las complejidades del consentimiento en las relaciones atravesadas por la desigualdad y los límites del 'me too'. Escrita como un tratado filosófico, indaga también en la amistad femenina en entornos masculinizados.

Las portadas de los libros de Natalia Moreno, Sara Barquinero e Inés Plana. / EL PERIÓDICO

'Madonna no nació en Wisconsin', de Natalia Moreno

Cineasta, actriz y ahora escritora, Natalia Moreno debuta en la historia larga con una novela que ha deslumbrado a la crítica y a los lectores. Y con motivos. Es, como ella misma dice, «la historia de una mujer que recuerda su pasado para poder tener presente. De una niña que cambia su nombre para mover el mundo a su favor».

'Las espías y el enigma Aquiles', de Inés Plana

Inés Plana es una de las autoras más consistentes de novela negra en Aragón. En esta nueva aventura de Julián Tresser, este viaja a Atenas para asistir a un encuentro policial internacional, pero lo que prometía ser una misión rutinaria se convierte en una pesadilla cuando recibe una nota misteriosa que le implica en un suceso.

'El cámping', de Soledad Puértolas

Soledad Puértolas, la veterana escritora, una de las damas de las letras aragonesas, apuesta en esta ocasión por diez cuentos en los que demuestra la autora su refinada maestría para observar y contar la vida, para ahondar en el alma humana con una liviandad solo aparente. Una prueba brillante de su maestría en el manejo de la distancia corta.

'España partida en dos', de Julián Casanova

La guerra civil española como nunca antes se había contado: rigor histórico y fuerza visual en formato cómic. Julián Casanova introduce de forma magistral la apasionante historia de la guerra civil española. Escrito en una prosa elegante y accesible, el libro narra los acontecimientos y batallas más significativos, junto con los protagonistas.

'Parecido a un asesinato', de Juan Bolea

'Parecido a un asesinato', la novela que fue llevada al cine con el mismo nombre y protagonizada por Blanca Suárez y Eduardo Noriega, es una de las obras maestras de Juan Bolea, que maneja en esta ocasión con maestría los silencios, los ritmos de la acción y la psicología de unos personajes que se mueven entre la sospecha continua.

'Casi como una aparición', de Javier Fajarnés

'Casi como una aparición' nació hace ya siete años, y, sin embargo, una de sus grandes fortalezas es que los versos, escrupulosamente encajados a la idea de embellecer el mundo, apelan al lector como si la vida no es ni tan siquiera hoy, ni ayer ni mañana, sino un camino que se construye como el manual de instrucciones que es este poemario.

Ignacio Martínez de Pisón. / EFE

'Dos tardes con Benito Pérez Galdós', de Ignacio Martínez de Pisón

Una lectura luminosa de Ignacio Martínez de Pisón sobre el escritor, Benito Pérez Galdós, que mejor entendió España, por su lector y heredero más atento: «Galdós se dedica a escribir novelas realistas, no a inventar mitos o leyendas. Humanos, demasiado humanos, a sus personajes los vemos con todas sus miserias y flaquezas, que son las miserias y flaquezas de la sociedad española».

'Amigas 100%', de Begoña Oro

Begoña Oro publica una nueva entrega de 'Amigas 100%', la serie destinada al público juvenil. Un libro que parte de que cada una de las amigas se identifica con una estación, «éramos todos tan diferentes como lo son las cuatro estaciones del año, pero pronto entendimos que las diferencias también unen».

'Sueñanimales', de David Lozano

David Lozano ha escrito este nuevo libro destinado a un público más joven del que suele dirigir (en este caso, está recomendado de 7 a 9 años). La obra se basa en los sueños de los niños que pueden generar animales desorientados y curiosos que se asoman a nuestro mundo. Son seres extraviados, de anatomías imposibles.

'Querido materno', de Severino Pallaruelo

A través de las fotografías, las cartas y los objetos acumulados a lo largo de más de cien años, 'Querido materno' traza el retrato de las gente de orden que dominó la vida local de las pequeñas ciudades del interior en la España del siglo XX. Un mundo seguro y bien enraizado se desmorona ante la mirada de sus vecinos.

'¿Dónde está Marcelo?', de Rafael Rojas

El periodista Rafael Rojas recrea la inolvidable temporada 1963-64, en la que el Real Zaragoza conquistó una Copa de Ferias y la Copa del Generalísimo. La acción parte en la primavera de 1964. Un entrenador sentenciado, Antonio Ramallets, unos jugadores desorientados, una prensa muy incisiva y una afición desilusionada.

'Mitos y leyendas de Aragón', de José Luis Corral

La editorial Doce Robles ha decidido reeditar este libro descatalogado del catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. Un viaje por los mitos fundacionales y las leyendas más arraigadas de Aragón, analizando su origen, significado y papel en la identidad colectiva del territorio.