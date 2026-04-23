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El banco que estaba en el punto medio entre las casas de Juan Aguirre y Eva Amaral: "Zaragoza, siempre en nuestra memoria"

El grupo aragonés celebra el Día de Aragón con un mensaje emotivo en sus redes sociales

Amaral en la fiesta del 35 aniversario de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Amaral en la fiesta del 35 aniversario de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / Jaime Galindo

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Cada 23 de abril las redes se llenan de felicitaciones con motivo de San Jorge y el Día de Aragón. Es un momento de nostalgia y celebración para los que residen fuera como es el caso de Eva Amaral y Juan Aguirre, es decir, Amaral, que han querido acordarse de su tierra de una manera muy especial.

"Nos encanta esta foto. Fue parte de un artículo que hace años publicó 'El País' sobre nuestros inicios en Zaragoza. Este banco era el que nosotros llamábamos “el punto intermedio”, un lugar a mitad de camino entre nuestras respectivas casas y delante del mítico bar Montesol (Juan, siempre estuvo más cerca de tu casa Y LO SABES)", comienza la dedicatoria.

Un vuelo a Francia

El dúo va un paso más allá para celebrar este 23 de abril: "Hoy es el Día de Aragón y estamos cogiendo un vuelo a Francia. Zaragoza, hoy y todos los días, siempre en nuestra memoria. Feliz Día de Aragón, allí donde quiera que os encontréis".

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El Montesol es uno de los bares míticos de Zaragoza y de la zona universitaria, se encuentra en la esquina entre Franco y López y San Juan Bosco, fundamentalmente por sus patatas bravas. El establecimiento continúa abierto a día de hoy.

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