¿Qué bar de Zaragoza aparece en más canciones? Una lista colaborativa con mapa interactivo lo desvela

Todo empezó casi como un juego para Arturo Paniagua, uno de los periodistas musicales más conocidos en España que retó a sus 30.000 seguidores en Instagram que le hablaran de las canciones que mencionan a bares en los diferentes lugares del país para hacer un pequeño inventario. De ese juego acaba de nacer un mapa interactivo (se puede consultar aquí), que sigue creciendo, en el que se recogen bares (abiertos hoy en día y otros ya cerrados) que son mencionados en canciones.

Un trabajo espectacular en el que, cómo no, también está reflejado Aragón. Aunque la lista sigue aumentando según le va llegando información a Paniagua ahora mismo hay tresbares míticos de la capital aragonesa (uno que aún sigue abierto y dos ya cerrados) que son los que más, parece ser, han inspirado a los artistas. Se trata del Devizio (en la mítica zona del Rollo), La lata de bombillas (templo indie, aún abierto en la calle Espoz y Mina) y La estación del silencio.

Las canciones de los bares

Concretamente, en la lista del primero están 'La escuela del viento', de Sharif y Rapsusklei; 'Intro 97', de Violadores del Verso; y 'La del Rualloooh', de DJC & Spi, Larone Mc y Kase.O. Que mencionen a La lata de bombillas aparecen dos canciones, 'Oso de plata', de Tachenko; y 'El síndrome del aniversario', de La lata de bombillas. Por su parte, la Estación del Silencio (ya clausurado también) aparece en la canción del mismo nombre de Los peces y en 'Negativo', de Bunbury (en esta misma también se nombre a otro bar mítico, el BV80). También con dos menciones aparece otro establecimiento gracias a 'Con la música a otra parte', de Sharif'; y 'La escuela del viento' nuevamente también se acuerdan de El Buscón, bar de Moncasi.

Una imagen del mapa interactivo creado por Arturo Paniagua. / EL PERIÓDICO

En la lista también están otros locales como el bar Amblas ('Deep Deli', de Sho-Hai), el Atrio ('La del Rualloooh', de DJC & Spi, Larone Mc y Kase.O), el Bacarach (canción de Bigott con el mismo nombre), el Chelus ('La del Rualloooh', de DJC & Spi, Larone Mc y Kase.O), el Entalto ('Viejos ciegos', de Kase.O con Xhelazz y Sho-Hai), entre otros. De fuera de Zaragoza, el único lugar que aparece es El 21 de Huesca con 'Levitamos', de Pared con pared.

De momento, en este mapa interactivo aparecen 18 canciones de bares aragoneses pero la lista está en continuo crecimiento.