Un Día del libro ajeno al ruido brilla con fuerza en Zaragoza: "Vamos camino del mejor 23 de abril de la historia"

Apenas hacía una hora que habían abierto los estands del Día del libro en el paseo Independencia de Zaragoza y ya había miles de personas buscando (algunos rebuscando) la obra perfecta para regalar o, la mayoría a tenor de lo consultado, para regalarse. Las diez y media de la mañana y ya se sabía que el Día del libro iba a ser un abrumador éxito. La gran fiesta de la literatura ha vuelto a congregar a los zaragozanos en torno a las letras en un acto que tiene mucho de simbólico en los tiempos que ocurren en el mundo y tras la tormenta política provocada este mismo miércoles por el anuncio del pacto entre PP y Vox para gobernar Aragón.

Por si había dudas, nadie en el paseo hablaba de política. El día de San Jorge ha dado algo de tregua en cuanto a las altas temperaturas y ha salido un día agradable que también ha remado a favor. Lo bonito de un día como este es lo transversal que resulta, tienen cabida desde libros infantiles de autores locales hasta ensayos de expertos internacionales pasando por novelas de todo tipo y autores de todos los géneros. Buena prueba de ello se ha dado esta mañana. En apenas unos metros estaban firmando Juan Bolea, Bernardo Atxaga, Fernando Lalana, Roberto Malo, Xcar Malavida y Mamen Marcén. Solo por citar algunos para ilustrar la riqueza de un día como este.

Autores muy reclamados

Tras ese impresionante arranque, casi es una obviedad, pero sí, las ventas también han acompañado. Y mucho. Aunque ante la avalancha de gente a lo largo de toda la mañana (con especial afluencia a partir de las 12.00 horas), era difícil poder compulsar con libreros y editores cómo estaba yendo la venta, dos aspectos lo revelaban. Uno, las sonrisas de casi todos ellos (combinadas, eso sí, con caras de concentración y mucho trabajo), y, dos, las filas en los estands para las firmas (mención especial a Martín Caparrós, Bernardo Atxaga y Fernando Lalana esta mañana, igual que todo el equipo de Malavida) y para la compra de los libros. Aún hay un tercer factor, una frase perdida oída de un estand a otro: "Aquí vamos camino del mejor Día del libro de la historia". Habrá que ver si se confirma.

Y aún queda toda la jornada de la tarde que, a última hora, también suele ser otra de las horas punta. De hecho, para esta tarde está prevista quizá una de las firmas más esperadas, la de Sergio del Molino con su libro 'La hija', una de las obras más compradas a lo largo de la mañana en los estands de las librerías. Y el puesto de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, principalmente con sus libros sobre imágenes de Zaragoza Antigua también ha tenido una gran afluencia en esta jornada festiva.

Curiosidades y autoridades

Lo que también es un hecho incontestable es que la Cofradía de la Borraja tan ligada a Cálamo y que regala ese verdura tan aragonesa a los lectores han vuelto a llevarse todas las miradas y fotografías entre los que, cosa rara, aún no conocían su existencia. Y en el debe, el estreno de la plaza Salamero (hay tantas solicitudes que ya no caben todos los puestos en el paseo Independencia) ha sido más bien flojo, con poca afluencia de gente.

Por la mañana se ha producido el tradicional paseo de las autoridades por los diferentes estands con la alcaldesa Natalia Chueca y la consejera de Cultura en funciones del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández. Chueca ha comprado tres libros, 'Zaragoza, ciudad inmortal', de Daniel Aquillué; 'Parecido un asesinato', de Juan Bolea, y el libro ilustrado 'El enigma de las notas musicales', de Belén Gonzalvo y Paloma Gómez.