Polémica en Hollywood
'El diablo viste de Prada 2', acusada de racista en China por incluir un personaje asiático cuyo nombre recuerda al insulto 'Ching Chong'
El clip de la esperada secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway ha encendido las redes por la caracterización 'nerd' de una nueva asistente
Laura Estirado
La esperadísima secuela de 'El diablo viste de Prada', que se estrena el próximo viernes, ha empezado su cuenta atrás hasta los cines con una polémica inesperada. El filme protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway se enfrenta a acusaciones de racismo en China después de la difusión de un vídeo promocional en el que aparece una nueva asistente asiática.
El personaje en cuestión es Jin Chao, interpretado por la actriz chinoestadounidense Helen J. Shen. En la escena, la joven se presenta ante Andrea Sachs, el personaje de Hathaway, como una recién graduada de Yale con supernota, que entra en el universo de la moda. Sin embargo, lo que en principio parecía una aparición secundaria ha terminado provocando un fuerte debate en redes sociales chinas.
El motivo principal es el sonido del nombre. Varios usuarios sostienen que Jin Chao se parece fonéticamente a 'Ching Chong', una expresión racista utilizada históricamente en países occidentales para burlarse de la lengua china y de las personas asiáticas. La controversia se amplificó cuando el nombre empezó a circular erróneamente como 'Chin Chou', una versión que, según los críticos, se aproxima todavía más al insulto.
Típica "empollona"
Pero la discusión no se limita al nombre. Parte del público también ha señalado la caracterización del personaje: gafas, camisa de cuadros, actitud rígida y una imagen de "empollona" que contrasta con el universo sofisticado y glamuroso de la saga. Para muchos internautas, esa representación refuerza viejos estereotipos sobre las personas asiáticas como brillantes académicamente, pero torpes socialmente o ajenas al estilo.
La polémica llega cuando la película busca reconectar con el público internacional casi 20 años después del estreno de la cinta original, convertida ya en un clásico moderno de la cultura pop. La primera entrega, estrenada en 2006, transformó a Miranda Priestly en un icono de la moda y consolidó a Andy Sachs como una de las protagonistas más recordadas del cine comercial reciente.
En China, donde las redes sociales suelen marcar con fuerza la conversación cultural, ya han aparecido llamamientos al boicot. Algunos usuarios acusan a Hollywood de intentar seducir al mercado asiático mientras mantiene códigos visuales y narrativos que consideran desfasados u ofensivos. Otros, en cambio, creen que la reacción puede estar sobredimensionada y recuerdan que la confusión entre Jin Chao y Chin Chou procede en parte de comentarios no oficiales difundidos 'online'.
De momento, ni el estudio ni los principales miembros del reparto han respondido públicamente a la controversia.
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