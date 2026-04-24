El programa completo de las Fiestas Goyescas en Zaragoza: todos los actos, fechas y horarios

Zaragoza celebra desde este viernes tres días de recreación histórica, cultura y participación en torno a Francisco de Goya a las puertas del bicentenario del fallecimiento del artista. El regreso al siglo XVIII y XIX que experimenta Zaragoza con las Fiestas Goyescas convierte el centro de la ciudad en unas Fiestas Goyescas como escaparate al valor del pintor aragonés y a la huella que dejó en la capital aragonesa.

Viernes 24 de abril

18.00 a 19.30 horas. Visita guiada dinamizada. 'Goya, el origen del genio' (Promoción 2x1).

18.00 horas. Photocall "Los cuadros de Goya" y Letras de Goya. Plaza del Pilar.

21.30 horas. Primer pase del videomapping sobre Goya. Fachada del ayuntamiento.

21.30 a 22.30 horas. Rondas Goyescas Populares por el Casco Histórico de Zaragoza:

• ROYO DEL RABAL / Recorrido 1: Plaza José Sinués, C/ San Andrés, C/ San Jorge, Plaza San Pedro Nolasco, C/ Hermanos Argensola, C/ Cedro, Plaza Santa Marta, C/ Dormer, C/ Cisne y Plaza de La Seo.

• LA FIERA / Recorrido 2: Plaza Ariño, Plaza Santa Cruz, C/ Espoz y Mina, Plaza San Braulio, C/ Molino, C/ Alfonso, C/ Torrenueva y Plaza San Felipe.

• XINGLAR / Recorrido 3: Plaza Magdalena, C/ Universidad, C/ de Torrellas, Plaza Jordan Asso, C/ de Torrejon, C/ Pedro Calixto Ramírez, C/ San Lorenzo, Plaza San Pedro Nolasco.

• D'ARAGÓN / Recorrido 4: Plaza San Felipe, C/ del Temple, Plaza del Justicia, C/ de la Virgen, C/ Prudencio, C/ Alfonso, Plaza del Pilar.

22.30 horas. Segundo pase del videomapping sobre Goya. Fachada del ayuntamiento.

23.15 horas. Tercer pase del videomapping sobre Goya con priotecnia. Fachada del ayuntamiento.

Goya es el protagonista estos días. / Rubén Ruiz

Sábado 25 de abril

10.30 a 13.30 horas. Bus Turístico diurno. Bus decorado con atrezzo de temática goyesca.

11.00 a 13.00 horas. Visita guiada. Paseo de Goya (Promoción 2x1).

11.00 a 14.00 horas. Actividades en la plaza del Pilar:

Aparición de Francisco de Goya y Martín Zapater.

Photocall 'Los cuadros de Goya' y letras de Goya.

Campamento Napoleónico.

Aquelarre Creativo / mercado de artistas.

Cuadromatón y Estampa Goyesca.

11.30 a 13.30 horas. Visita guiada. 'Arquitectura en la época de Goya' (Promoción 2x1).

12.00 horas. Banda de Gaitas de Boto y participación de Interpeñas y Unión Peñista con trajes goyescos por la plaza del Pilar.

16.15 a 17.20 horas. Megabús. Recorrido teatralizado. Bus decorado con atrezzo de temática goyesca.

17.00 a 20.00 horas. Actividades en plaza del Pilar:

Aparición de Francisco de Goya y Martín Zapater.

Photocall 'Los cuadros de Goya' y letras de Goya.

Campamento Napoleónico.

Aquelarre Creativo / mercado de artistas.

Cuadromatón y Estampa Goyesca.

17.30 horas. Concierto Goyesco Itinerante. Música del Regimiento con instrumentos de la época. Dirigido por Carlos González Martínez. Inicio en la Delegación del Gobierno.

18.00 a 19.30 horas. Visita guiada dinamizada. 'Goya, el origen del genio' (Promoción 2x1).

20.00 horas. X Edición Aguja Goyesca. Fuente de la Hispanidad.

21.30 horas. Primer pase del videomapping sobre Goya. Fachada del ayuntamiento.

22.30 horas. Segundo pase del videomapping sobre Goya. Fachada del ayuntamiento.

23.15 horas. Tercer pase del videomapping sobre Goya con pirotecnia. Fachada del ayuntamiento.

22.30 a 23.30 horas. Rondas Goyescas Populares por el Casco Histórico de Zaragoza.

• D'ARAGÓN / Recorrido 1: Plaza José Sinués, C/ San Andrés, C/ San Jorge, Plaza San Pedro Nolasco, C/ Hermanos Argensola, C/ Cedro, Plaza Santa Marta, C/ Dormer, C/ Cisne y Plaza de La Seo.

• DANZAR / Recorrido 2: Plaza Ariño, Plaza Santa Cruz, C/ Espoz y Mina, Plaza San Braulio, C/ Molino, C/ Alfonso, C/ Torrenueva y Plaza San Felipe.

• LA FIERA / Recorrido 3: Plaza Magdalena, C/ Universidad, C/ de Torrellas, Plaza Jordan Asso, C/ de Torrejon, C/ Pedro Calixto Ramírez, C/ San Lorenzo, Plaza San Pedro Nolasco.

• ROYO DEL RABAL / Recorrido 4: Plaza San Felipe, C/ del Temple, Plaza del Justicia, C/ de la Virgen, C/ Prudencio, C/ Alfonso, Plaza del Pilar.

Las Fiestas Goyescas se celebrarán hasta el domingo en Zaragoza. / Rubén Ruiz

Domingo 26 de abril

09.00 a 12.00 horas. II Edición del Pincel Goyesco – Bandeja del Pilar.

10.30 a 13.30 horas. Bus Turístico diurno. Bus decorado con atrezzo de temática goyesca.

11.00 a 13.00 horas. Visita guiada. 'Paseo Los Sitios de Zaragoza' (Promoción 2x1).

11.00 a 14.00 horas. Actividades en plaza del Pilar.

Aparición de Francisco de Goya y Martín Zapater.

Photocall 'Los cuadros de Goya' y letras de Goya.

Campamento Napoleónico.

Aquelarre Creativo / 9 artistas.

Cuadromatón y Estampa Goyesca.

11.00 a 13.00 horas. Visita guiada. 'Paseo de Goya'. (Promoción 2x1).

11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Proyecto de mural con latas reutilizadas con Darlalata en Harinera ZGZ.

12.00 horas. Kinser Producciones presenta 'Fábrica de Sueños: Goya' (espectáculo familiar). Plaza de Delegación.

12.00 a 13.00 horas. 'Divertour'. Visita guiada teatralizada. (Promoción 2x1).

12.00 a 13.30 horas. Música Itinerante. Dulzaineros de Aragón. Plaza del Pilar.

17.30 a 20.30 horas. Actividades en la plaza del Pilar.

Photocall 'Los cuadros de Goya' y letras de Goya.

Campamento Napoleónico.

Aquelarre Creativo / mercado de artistas.

Cuadromatón y Estampa Goyesca.

20.30 a 21.15 horas. Pasacalles con Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa. Junta Coordinadora de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Zaragoza. Plaza del Pilar.

21.30 horas. Pase final del videomapping sobre Goya con pirotecnia. Fachada del ayuntamiento