Roberto Plo y Lorena Larrea ganan el Certamen de jota 20 años extraordinarios

En una gala marcada por la calidad artística y la emoción, el jurado ha proclamado a los ganadores del Certamen de jota 20 años extraordinarios, organizado por Aragón TV con motivo de su 20 aniversario. El premio en canto masculino ha ido para Roberto Plo, el premio en canto femenino para Lorena Larrea y, en la categoría de parejas de baile, para Cristina Herrero y Guillermo Val. Además, Roberto Plo sumó un segundo reconocimiento al conseguir también el premio a la mejor copla alusiva al 20 aniversario de Aragón TV.

Concebido como una gran cita conmemorativa en torno a la jota aragonesa, el certamen recuperó el espíritu de las grandes noches del género en el Teatro Principal de Zaragoza y reunió a algunos de los ganadores del Premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota Aragonesa de las dos últimas décadas. En esta edición participaron cinco cantadores, seis cantadoras y cuatro parejas de baile, dentro de un formato especial bajo el lema 'La jota vuelve al Principal'.

Lorena Larrea y Roberto Plo

La ganadora en canto femenino, Lorena Larrea, es natural de Zaragoza aunque está muy vinculada también por sus raíces familiares a las localidades turolenses de Campos y Aliaga. Ganó el Premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza en 2018 y 2022, y ese mismo 2022 conquistó además el Extraordinario Jesús Gracia, conocido como el campeón de campeones. Su nombre se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes referentes de su generación, tanto por su capacidad interpretativa como por su proyección artística, que recientemente se ha plasmado también en su primer trabajo discográfico, 'Eufonía'.

En canto masculino, el premio fue para Roberto Plo, natural de Lucena de Jalón (Zaragoza). Su incorporación a la jota llegó relativamente tarde y su consolidación artística ha sido el resultado de un trabajo sostenido durante años. En 2018 logró ya su primer Premio Extraordinario y en 2024 sumó el segundo en el Certamen Oficial de las Fiestas del Pilar. Ha vivido «un año fatídico» por una lesión en la rodilla sufrida en un accidente de trabajo y, asegura que tras este triunfo quiere seguir disfrutando de la jota de un modo más tranquilo, con su grupo y su familia.

Roberto Plo, el triunfador entre las voces masculinas. / CARTV

En la categoría de parejas de baile, el primer premio ha recaído en Cristina Herrero y Guillermo Val, una pareja zaragozana que llegaba a esta cita tras haberse proclamado vencedora del Premio Extraordinario de baile en 2025. Su triunfo ha confirmado la fuerza de una unión artística relativamente reciente, pero muy eficaz sobre el escenario. Empezaron bailando con otras parejas. Guillermo ganó el Premio Ordinario en 2016 con Elsa Medina con la que ganó el premio ordinario del certamen oficial del 2016. Por motivos de salud, tuvo que dejar de bailar y estuvo casi 8 o 9 años sin poder presentarse al certamen oficial. Entonces, llegó Cristina con la que logró el sueño de ganar el Premio Extraordinario de 2025. Antes de formar pareja con Guillermo, Cristina bailaba con su hermano Carlos Herrero.

La gala, presentada por Blanca Liso, ha contado además con la participación de jóvenes promesas vinculadas a 'Jotalent Zagales', una actuación especial de Juanjo Bona y un emotivo homenaje a las grandes voces de la jota que hemos perdido en estos 20 años, con Nacho del Río y Beatriz Bernad.