Tako, obligado a retrasar el lanzamiento de su libro: estos son los motivos

Hace un mes, la banda ejeana Tako, una de las más queridas en Aragón y que se encuentra celebrando su 40 aniversario, anunció el lanzamiento de 'Sólo Rock and Roll', su primer libro oficial, una obra que promete ser el testimonio definitivo de una de las trayectorias más sólidas y respetadas de la escena nacional.

Escrito en colaboración con Yolanda López Saiz, el libro no es solo una biografía cronológica, sino un ejercicio de "cruda sinceridad". A través de sus páginas, los lectores podrán descubrir anécdotas, historias jamás contadas y conversaciones íntimas con los músicos que han aportado su talento a la banda durante este largo camino. “Es un libro escrito desde el alma, por y para el rock and roll”, afirman desde el grupo.

"Una noticia que nos hubiera gustado no tener que dar"

Además, el libro se iba a lanzar en una fecha especial para todos los aragoneses. Sin embargo, el esperado libro no ha podido salir finalmente el 23 de abril, día de San Jorge, tal y como lamentaba la banda un día antes a través de sus redes sociales: "Queridos amigos y seguidores. Nos dirigimos a vosotros para compartir una noticia que nos hubiera gustado no tener que dar. Debido a contratiempos de última hora en el proceso de imprenta, ajenos a nuestra voluntad, nos vemos obligados a retrasar el lanzamiento de nuestro libro", comenzaba el comunicado.

El libro de Tako retrasa finalmente su publicación. / EL PERIÓDICO

"Sentimos profundamente no poder cumplir con la ilusión de celebrar su publicación este 23 de abril, día de San Jorge. Sabemos que muchos esperabais esta fecha con las mismas ganas que nosotros, pero la complejidad técnica de la edición nos exige unos días más para asegurar un acabado perfecto. Os garantizamos que la espera merecerá la pena. Hemos volcado todo nuestro cariño y esfuerzo en este proyecto porque tenemos una prioridad clara: que la calidad del libro esté a la altura de estos 40 años de historia que compartimos con vosotros. No queremos entregaros nada que no sea excelente", proseguían para concluir: "Gracias de corazón por vuestra paciencia, vuestro apoyo incondicional y por entender que las cosas hechas con el alma a veces requieren su propio tiempo. Muy pronto anunciaremos la nueva fecha en la que, por fin, el libro estará en vuestras manos. Con todo nuestro afecto, Mariano Gil Villa y Nacho Jiménez Arrese".

Lo que sí vió la luz ayer, tal y como estaba previsto, fue su versión de estudio de 'Somos', el emblemático tema de José Antonio Labordeta. Tras la espectacular acogida de su interpretación en directo en la plaza del Pilar durante las pasadas fiestas, la banda ha decidido inmortalizar este homenaje al cantautor aragonés, uniendo así dos símbolos fundamentales de la cultura de su tierra.